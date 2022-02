Wayne Rainey al Goodwood Festival of Speed 2022, con la sua YZR500

Il ritorno della leggenda

Il Goodwood Festival of Speed è stato a lungo la casa di momenti indimenticabili, ed ecco che la notizia della presenza di Wayne Rainey resterà un altro dei tanti momenti storici. Il tre volte campione del mondo di motociclismo classe 500cc farà il suo debutto al Goodwood Festival tornando in sella alla sua Yamaha YZR500. Per lui, sarà uno dei brevi, ma intensi ritorni in sella ad una moto da corsa dall'incidente nel Gran Premio d'Italia del 1993, che mise fine alla sua carriera.

E non solo da parte degli organizzatori dell'evento, ma anche da parte dello stesso Wayne, l'enstusiasmo è alle stelle: “Sono incredibilmente felice – ha detto - non solo di partecipare al mio primo Goodwood Festival of Speed??quest'estate, ma di guidare la mia Yamaha YZR500 su per la famosa cronoscalata. È davvero un'opportunità irripetibile che non potevo lasciarmi sfuggire. Voglio ringraziare la Yamaha Motor Company per aver preparato la mia YZR500 e averla adattata alla mia guida, MotoAmerica per aver contribuito a far volare l'intero progetto e The Duke of Richmond per averlo reso realtà. Non vedo l'ora di incontrare i fan che verranno da tutto il mondo per il Goodwood Festival of Speed".

Jarvis: “Felici di supportare Wayne nella realizzazione di un sogno”

A parlare di questa straordinaria apparizione è stato anche Lin Jarvis, amministratore delegato Yamaha che si è espresso attraverso il sito dell'organizzazione dell'evento: "Il Goodwood Festival of Speed ?è un evento straordinario, una vetrina per le leggende degli sport motoristici a due e quattro ruote. Wayne Rainey è una vera leggenda delle corse motociclistiche che ha ottenuto tre titoli mondiali nella 500 cc con la Yamaha prima del suo incidente e infortunio che ha posto fine alla sua carriera. Il pensiero di Wayne in sella alla leggendaria Factory YZR del 1992 che ha portato alla sua ultima vittoria in campionato è qualcosa di veramente sorprendente che non avrei mai immaginato potesse essere possibile. So che significherà così tanto per Wayne e sarà qualcosa di veramente speciale per tutti i fan di Goodwood e di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di poter supportare Wayne nella realizzazione del suo sogno”.

