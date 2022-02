Di Giannantonio e Motosprint: lo compro sin da bambino, ora sono in copertina!

Fabio Di Giannantonio è pronto per la sua prima stagione in MotoGP, con il suo grande talento e la sua personalità esuberante. E’ indubbio infatti che il romano sia un personaggi anche fuori dalla pista, con un profilo Instagram super seguito (210mila follower!) e non solo.

Il piccolo Fabio e Motosprint

Questo ad ogni modo non ha cancellato l’essenza del Di Giannantonio bambino, che lo stesso Fabio ha in parte raccontato ai microfoni di Sky, nell’ambito della campagna pubblicitaria della nuova stagione, pronta a scattare tra meno di una settimana.



“Quando ero piccolo - ha raccontato “Diggia” - tutti i martedì andavo in edicola, prima di andare a scuola, per comprare Motosprint e leggere dei piloti più forti del mondo. Qualche settimana fa l’ho comprato ed ero in copertina: pazzesco!”. Fabio, cento di queste copertine!

