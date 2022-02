Jorge Lorenzo vicino al ritorno in MotoGP... con un'altra veste

Annata che potrebbe rivedere il ritorno di Jorge Lorenzo nel paddock, ma non come pilota, ovviamente.

Qualche indizio

Il maiorchino, ritiratosi dalle competizioni a fine 2019, sembra destinato a ricoprire il ruolo di commentatore televisivo per l’emittente DAZN Spagna. L’ufficialità dovrebbe arrivare lunedì 28 febbraio, intanto l’emittente spagnola si diverte a lanciare qualche indizio a mezzo social.

I canali social di DAZN hanno diffuso sabato scorso un breve video, della durata di 49 secondi, in cui il giornalista Ernest Riveras intervista i piloti della MotoGP dicendo: “Quest’anno avremo un nuovo commentatore”. Poi l’intervistatore fa vedere loro il volto del futuro opinionista, mostrando in camera solo la reazione dei piloti e non la faccia del nuovo acquisto. “La leggenda”, commenta Quartararo, mentre Marc Marquez rivela: “Un uccellino me ne aveva parlato”. “Un grande pilota, un grande campione”, risponde invece il minore dei fratelli Marquez, Alex.

La volontà di Jorge

Tutti gli indizi portano a lui, al cinque volte campione del mondo che non ha mai fatto mistero di voler intraprendere la carriera televisiva: ”Vorrei fare il commentatore, ed è possibile che succeda, così come vorrei correre in macchina: è possibile che riuscirò a fare una o entrambe le cose”, ha dichiarato di recente Jorge a RTVE.

Uno dei due desideri sembra destinati a realizzarsi nel giro di breve tempo.

En DAZN tenemos nuevo comentarista de #MotoGP ...



"Una máquina"

"Una leyenda"

"Un gran campeón"



Los pilotos ya saben el nombre y parece que les gusta pic.twitter.com/Yrf2hG3CeW — DAZN España (@DAZN_ES) February 26, 2022

