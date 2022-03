MotoGP, Suppo: “4 anni di stop non sono un problema, lotteremo per il titolo”

Parlare di novità quando si discute di Livio Suppo risulta difficile al momento, dato che parliamo di una figura che ha caratterizzato l’era moderna della MotoGP, ma in casa Suzuki tant’è. Dopo aver militato in Ducati e Honda infatti Suppo è stato chiamato a prendere il posto di Davide Brivio, vestendo i panni del Team Manager e colmando un vuoto rivelatosi cruciale.



“Purtroppo ho già 57 anni – scherza Suppo nell’intervista divulgata dai canali social Suzuki – ma ho maturato 25 anni di esperienza nel mondo delle corse a due ruote. Dopo tutti questi anni di lavoro sul campo ho deciso di staccare, ma poi Sahara mi ha chiesto se fossi interessato a rientrare nel mondo della MotoGP, ed ho pensato che sarebbe stata un’ottima opportunità per farlo".



In tanti si sono chiesti come siano stati questi anni lontano dalle moto per Suppo, e cosa lo abbia spinto a ritornare. Ebbene, Livio sembra avere le idee molto chiare su entrambi i temi.



“Stare senza MotoGP è stato strano, soprattutto all’inizio. Ovviamente quando ti viene a mancare una cosa che ti ha accompagnato per tanto tempo tutto diventa strano. Ripensandoci però sono convinto che mi servisse una pausa, che mi ha al contempo fatto tornare la voglia di lavorare in MotoGP. Se non sbaglio Steve Mcqueen una volta disse: “La vita sono le corse, tutto il resto è solo attesa prima della prossima corsa”. Credo che quando corri con il racing nelle vene è impossibile dimenticarlo, il che mi rende molto carico in vista del Qatar”.