MotoGP, Ducati e Yamaha: esame di riparazione a Mandalika

Sì, ma ad aver primeggiato è stata la GP21 di Enea Bastianini. Una gran moto, lo si è visto per merito del pilota romagnolo e grazie al lavoro dei ragazzi condotti da Nadia Padovani. Tuttavia, non una versione Lenovo Factory, come le GP22 di Pecco Bagnaia e Jack Miller. Oppure, le Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Su quattro punte, un solo arrivo al traguardo: il francese ha concluso ottavo, piuttosto mestamente.

Ha fatto peggio un suo connazionale, dotato di M1. Fabio Quartararo, attesissimo poiché campione del mondo in carica, è giunto nono. Male per lui, male per Yamaha: se pensiamo che la quattro cilindri in linea di El Diablo sia la migliore delle quattro sorelle al traguardo, la disfatta è completa. E dire che prima di domenica scorsa, i tre diapason avevano dominato la scena qatariota.

Per Ducati, troppe evoluzioni. Per Yamaha, troppo poche