GP Indonesia, Quartararo: “La vera Yamaha è quella vista in Qatar”

Fabio Quartararo riparte dal GP dell'Indonesia . Archiviata la prima gara in Qatar nella quale ha deluso le aspettative e si è sentito frustrato del nono posto ottenuto, adesso è tempo di voltare pagina e il circuito di Mandalika sembra il posto ideale in cui ricominciare. Qui, il pilota Yamaha, era apparso molto in forma durante i test pre stagionali, tanto da aver firmato il secondo miglior tempo. Ma anche questo weekend riuscirà ad essere così produttivo?

“In Qatar è stata davvero dura - ha esordito il francese in conferenza stampa -. Mi aspettavo molto di più , però è vero che non avevamo avuto i tre giorni di test, in più ci mancava il grip. In gara ho dato il massimo, ma la pressione all'anteriore non era corretta. Quindi riparto da qui con entusiasmo. A Mandalika siamo stati veloci nei test e vediamo cosa riusciremo a raggiungere”. E a chi chiede quando sarà possibile vedere la vera Yamaha in pista , Quartararo non ha esitazioni: “La vera Yamaha è quella che avete visto in Qatar! Io sulla moto non ho sentito nulla di completamente nuovo, vediamo come andrà in questa gara, sarà importante anche tenere d'occhio l'aerodinamica.”

A Mandalika per cercare il riscatto

In questa occasione, il campione del mondo in carica sembrerebbe uno dei favoriti, visti i test di febbraio su questo tracciato che gli hanno regalato il secondo miglior tempo alle spalle di Pol Espargarò: “Rispetto ai test sono cambiate molte cose, le gomme per esempio. Comunque io mi ero sentito bene qui e avevo avuto anche un buon passo. Conosciamo già i rapporti e la pista, però non sappiamo cosa aspettarci per la gara, penso che sarà importante riuscire a fare la scelta giusta delle gomme già da domani per poter lavorare su quelle da utilizzare in gara”.

Quartararo: “È stata dura accettare una gara come quella in Qatar”

Infine, è stato chiesto a Quartararo quali sono i suoi rituali prima di ogni gara: “Mi piace ascoltare la musica - ha spiegato - e poi quando vado in griglia mi piace parlare con le persone del team e fare delle battute perchè se mi concentro solo sulla gara mi innervosisco”. E in effetti, Fabio ha dovuto smaltire molto stress dopo il primo GP del 2022: “Quando ho detto che volevo spaccare tutto ovviamente era una battuta, ma ero frustrato, il passo non era stato male durante le prove, ma in gara non siamo riusciti a fare passi in avanti. È stato un weekend duro, non è facile da accettare, ma adesso mi sento pronto, so che dobbiamo tornare forti e dimostrare il nostro ptoenziale su questa pista”.

GP Indonesia, ecco gli orari TV di SKY e TV8