MotoGP, i problemi di Vinales in Aprilia? Bonora li spiega nel GP Indonesia

Il debutto di Maverick Vinales in Qatar è stato più che mai in ombra e l’adattamento con la sua Aprilia RS-GP continua a fatica questo fine settimana in Indonesia ( ecco gli orari TV ). Al termine del venerdì ha firmato il tredicesimo crono , a sette decimi dal primo, e Paolo Bonora , Race Manager Aprilia, ha raccontato quali sono le sue difficoltà.

Ai microfoni di Sky Sport il veneto ha raccontato: “Nel momento in cui c’è da spingere di più, e forza sulla frenata, si trova largo, quindi lui vorrebbe far girare di più la moto, ma si trova leggermente in difficoltà verso il centro curva perché ha uno stile diverso da Aleix”. Il problema si fa più serio soprattutto in un preciso momento: “ Quando mette la gomma nuova è ancora peggio , fa fatica a curvare e si trova in una linea non ottimale per l’apertura del gas”.

Gli obiettivi di Aprilia sono chiari

Una volta analizzata la situazione, Bonora ha aggiunto: “La direzione è quella di andare a sfruttare il più possibile la gomma posteriore per poter sfruttare al massimo l’accelerazione e così guadagnare in uscita dalle curve". L'obiettivo da centrare è nitido nelle loro menti: "Vogliamo puntare sull’accelerazione in uscita di curva, ma non dimentichiamoci che un buon ingresso e una buona percorrenza ci consentono soprattutto di ben figurare nelle qualifiche. Non tanto in ottica gara, la gestione è diversa".

Le differenze sono ovviamente molte tra le due prove e lui stesso ha spiegato cosa è necessario: "In qualifica si punta a fare molta percorrenza di curva per fare il tempo in curva. In gara, vuoi perché ci sono molti piloti davanti che rompono le linee, dobbiamo privilegiare la frenata e le ripartenze veloci. Bisogna sapersi adattare alle due condizioni”. E per questo bisogna continuare a lavorare duramente, senza sosta, tutti insieme. L'unione fa la forza.

