MotoGP Mandalika, il poleman Quartararo: “Mi carico nei momenti difficili”

A Mandalika Fabio Quartararo ha ritrovato la velocità, oltre che il sorriso. Il francese partirà dalla prima casella della griglia di partenza, dalla quale mancava dallo scorso giugno, in occasione del GP di Catalogna. Il layout indonesiano è stato il palcoscenico migliore per la Yamaha, che è tornata a brillare dopo il difficile esordio in Qatar e ora Quartararo si gode la pole sapendo di avere ottime chanche per essere protagonista in gara: "È stato fantastico tornare in pole, sono felicissimo, non solo per questo ma anche per il passo gara che ho. Devo ringraziare il team perchè non abbiamo mai mollato".