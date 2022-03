Sarà un Gran Premio MotoGP d'Argentina senza alcun Maradona

Il Gran Premio di Argentina torna a ricoprire i palinsesti dopo due anni di assenza forzata, e ha nella MotoGP la categoria regina da offrire nel weekend in arrivo. Sarà bello per addetti ai lavori, giornalisti, fotografi, meccanici, manager e piloti vivere la tappa sudamericana del calendario 2022 che, per diversi motivi, cerca il fuoriclasse di oggi e del futuro.

Provate a immaginare quanto tutto questo piacesse ai tifosi argentini, rinomatamente in cima alla lista della passione, i più viscerali che si raccontino. Se conoscete le caratteristiche peculiari dei nativi nella Terra del Fuoco, saprete che l'essere focosi - appunto - è un atteggiamento in grado di incendiare anche i caratteri pacati. Figuriamoci con chi sapeva recepire.

Ovunque andasse (e vada) Valentino smuoveva e smuove le acque. E le divise: se Mosè separò il Mar Rosso, il Dottore di Tavullia segnò la differenza tra chi amava il numero 46 e chi, invece, si sforzava di non farselo piacere. Oltre a guidare la moto come pochi, Valentino portò in giro per il mondo un messaggio unico nel suo genere. Gioia, divertimento, ironia. Nessuno è come lui.

La scelta scatta quasi in automatico, sebbene non l'abbiamo posta noi: chi è stato tifoso di Rossi, difficilmente lo è oggi di Marquez. Oddio, tutto è possibile, però fatichiamo a trovare una condicio sine qua non contraria a quanto appena scritto.

Ecco perchè, se vista dagli occhi dei Rossiniani, Marc era un ribelle: sin da piccolo, lo spagnolo ha ammirato le gesta dell'italiano, le ha poi emulate nelle classi 125 e Moto3, lo ha più tardi sfidato in MotoGP. E pure battuto: negli anni condivisi, le vittorie di tappa a favor del numero 46 contro il 93 sono state 10, i titoli tuttavia li ha vinti il rivale, 6 per la precisione.

Questo non è un paragone, bensì serve per dire come in pista avessimo due Maradona: Rossi e Marquez. Guardando meglio, affermiamo che i Maradona in pista fossero di più: aggiungiamo Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Insomma, in pista i personaggi e i dualismi si sprecavano. Ah, e non dimentichiamoci Casey Stoner. Un altro Maradona.

Dieguito era unico nel calcio. Le moto hanno bisogno del nuovo simbolo

Diego Maradona si è spento il giorno 26 novembre del 2020, lasciando un vuoto carismatico difficilmente colmabile. Malgrado non giocasse più da anni. "Dieguito" rappresentava ancora il simbolo del calcio, la tecnica pura, l'istinto e l'intuito perfettamente mixati, l'idea trasformata in gesto.

E poi parlava, parlava, parlava, senza peli sulla lingua. Anche perciò piaceva. Assurdo scrivelrlo, ma è vero: Diego Maradona era il Maradona del pallone. Poche storie, indipendentemente che l'abbiate apprezzato o meno. Lui era unico e conquistava facilmente le prime pagine.

In MotoGP è adesso dura dire chi potrebbe conquistarle. Tanti nomi sono promettenti, in primis poniamo Enea Bastianini e la meritata leadership di classifica. Il romagnolo è forte, simpatico e detiene una gran manetta. Fabio Quartararo anche ma, lui come il numero 23, al momento non sembrano dei Maradona. Gran piloti, però non Maradona. Speriamo abbiate colto la sottile differenza.