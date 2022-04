MotoGP, live GP Argentina: Aprilia trionfa con Aleix Espargaro

Terza gara della stagione per la MotoGP, che arriva sulla pista di Termas de Rio Hondo. A partire dalle ore 20, seguite la corsa con la nostra diretta testuale. Restate sintonizzati su questa pagina, per non perdere i nostri aggiornamenti giro per giro e le immagini dei momenti salienti del GP!

Bandiera a scacchi: Aleix trionfa davanti a Martin e Rins, regalando all'Aprilia la prima vitoria in MotoGP. Un risultato storico, che arriva all'indomani della prima pole position, a 21 anni dall'ultima volta.

Ultimo giro: Martin molla il colpo, Aleix si invola verso il successo

Giro 24: caduta per Di Giannantonio

Giro 23: lungo per Aleix, ma Martin non passa. A tre giri dalla fine, l'Aprilia resta al comando, con la Ducati #89 francobollata al suo codone.

In caso di vittoria, Aleix sarebbe il nuovo leader della classifica Piloti, con un bottino di 45 punti in tre gare. Un gran risultato per la Casa di Noale, che conferma il grande passo avanti compiuto con la RS-GP

Giro 22: l'Aprilia prende qualche metro, ma Martin non molla. occhio però anche a Rins, che ha approfittato della bagarre per portarsi a 1".

Ha recuperato dall'errore Bastianini, 10, dietro a Bezzecchi

Giro 21: Espargaro chiude il sorpasso: il poleman si porta al comando della corsa

Giro 20: Aleix non molla! Lo spagnolo dell'Aprilia ritenta la manovra, ma il risultato è il medesimo del tentativo precedente, con il #41 che va largo

Giro 19: Quartararo passa Marini e sale ottavo, mentre Rins cerca di recuperare sul duo di testa. Da segnalare la buona gara di Bezzecchi, 10° dietro al compagno di box

Aleix tenta il sorpasso, ma è tutto da rifare

Giro 18: L'Aprilia #41 tenta il sorpasso in staccata, ma la manovra non riesce: Aleix non riesce a tenere la corda e Martin si prende la posizione in curva.

Che bella lotta per la prima posizione!

Giro 17: Espargaro si fa vedere da Martin, ma il pilota più veloce in gara è Francesco Bagniaia, sesto, autore di un 1'39"4

Giro 16: Si accende la lotta per l'ottava posizione, con Qauartararo e Bastianini in bagarre con Luca Marini.

Enea tenta il sorpasso, ma va leggermente lungo perdendo terreno e posizioni: il riminese si trova infatti 13°, dietro a Oliveira

Giro 15: si toglie dalla lotta per il podio Pol Espargaro, che scivola in Curva 2, mentre occupava la quarta posizione

Giro 14: Buon passo per Quartararo, che gira sui tempi dei primi e si porta a ridosso di Enea Bastinini, che occupa la decima posizione

Giro 13: bagarre tra Bagnaia e Marini per il settimo posto. Ad avere la meglio è il pilota ufficiale Ducati, con Luca, che perde un'altra posizione, poco dopo il sorpasso, a vantaggio di Brad Binder, prima KTM in classifica in ottava posizione

Giro 11: Torna a fare tempi importanti Aleix Espargaro, che si riporta a 4 decimi dal leader della corsa

Dai box, intanto, fanno sapere che è stata una foratura a causare il ritiro di Morbidelli

Giro 9: Aleix fatica a tenere la scia della Ducati e Martin inizia a prendere margine. Occhio però anche al duo composto da Rins e Pol Espargaro, che si trovano a un solo secondo dall'Aprilia. Ancora aperta la lotta per il podio

Giro 8: rientra ai box Franco Morbidelli. Arriva per lui il ritiro, per un probabile problema tecnico. Nel mentre, rrecupera un'altra posizione Bagnaia, che passa Binder e sale ottavo

Giro 7: Non tarda ad arrivare la risposta di Aleix, che non vuole mollare la ruota posteriore della Ducati Pramac #89.

Cambia invece l'ultimo gradino del podio virtuale, con Rins che sale terzo ai danni di Pol Espargaro

Giù Zarco

Giro 6: 1'39"5 per Martin, che tenta di scrollarsi di dosso Espargaro, con il giro veloce in gara. Termina invece la gara di Zarco, caduto in Curva 2 dopo aver passato Quartararo

One lap later and @JohannZarco1's progress is over!



The Frenchman loses the front at Turn 2! #ArgentinaGP pic.twitter.com/oqKud9mUXb — MotoGP™ (@MotoGP) April 3, 2022

Giro 4: Risale Bagnaia, che passa Nakagami e Bastianiani e si prende la nona piazza. Anche Marini subisce un sorpasso ai danni di Rins, ora quarto alle spalle di Pol Espargaro.

Prende il largo, invece, il duo di testa, con Martin e Aleix Espargaro che portano a 1"5 il gap con la Honda #44

Giro 3: Mir supera Vinales e si porta a ridosso del compagno di box Rins, che occupa la quinta posizione. Intanto, vola l'Aprilia di Espargaro, che chiude il gap con Martin.

Termina invece la gara di Dovizioso, costretto al ritiro

Giro 2: Sale in terza posizione Pol Espargaro, mentre ne perde Quartararo 13°

Partiti! Partenza fulminia di Jorge Martin, che si porta al comando con 4 decimi di vantaggio su Aleix Espargaro. Terzo Marini, che precede Pol Espargaro e Alex Rins. 9° Quartararo e 12° Bagnaia, preceduto da un Bastianini in bagarre con Binder

Bentrovati con una nuova diretta della MotoGP. A Termas de Rio Hondo è scattato il Warm Up e manca pochissimo alla partenza