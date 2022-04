MotoGP: Valentino Rossi, arriva l'elogio di Pol Espargaro

La Ducati MotoE in pista con Alex De Angelis

Il futuro di Espargaro

"Il mio futuro con Honda? Certo che sono nervoso per il rinnovo, ma procedo gara dopo gara e vedremo cosa accadrà", ha raccontato Espargaro ai microfoni di DAZN a proposito del suo rapporto con la Casa di Tokyo. Portare la RC213V sul gradino più alto del podio rappresenta il primo cruccio del pilota di Granollers, che non si capacita di non aver ancora colto i risultati sperati: “Sono molto esigente con me stesso e, quando fallisco, molte volte non riesco a godermi tutto ciò che la vita mi dà. Come posso guidare questa moto e non essere in testa alle gare?", si chiede Espargaro, prima di lanciarsi in un paragone con Valentino Rossi, pilota che ha dimostrato come si possa rimanere competitivi fino alla soglia dei 40 anni.