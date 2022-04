MotoGP, Alzamora: “Marc Marquez punta a vincere il Mondiale”

Dopo l’infortunio patito a Jerez nel 2020, Marc Marquez non è riuscito più a trovare pace: gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposto, aggiunti agli episodi di diplopia che si sono manifestati tra il 2021 e 2022, hanno reso irto di difficoltà il cammino dell’otto volte campione del mondo , che non ha però perso le ambizioni di lottare per il titolo iridato.

Le parole di Alzamora su Marquez

Marc non è intenzionato a mollare, come testimoniato dalle parole del suo manager Emilio Alzamora ai colleghi di As. "Ha persino cambiato equipe medica trasferendosi a Madrid, i migliori sportivi del mondo sono esseri speciali e Marc è uno di loro”, ha raccontato Alzamora a proposito della situazione del #93.

Il pilota Honda Repsol vuole arricchire il suo palmares e l’intento è provarci già in questo 2022: "L’obiettivo non è semplicemente lottare per il Mondiale, ma vincerlo. Prima o poi arriverà la vittoria in questa stagione per lui e per la Honda, ma la moto non è ancora a posto”, ha proseguito Alzamora, prima di concludere sferzando la Casa di Tokyo: “In HRC devono lavorare sodo per dare a Marquez un mezzo più competitivo di quello attuale".

Insomma, Marquez ci crede ancora: la concorrenza è avvisata.

Valentino Rossi: Pablo Nieto svela un retroscena sul loro primo incontro