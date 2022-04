MotoGP Portogallo, Zarco: “Il Mondiale? Non crederci sarebbe un peccato”

Il connazionale Quartararo era imprendibile: “ In avvio di gara mi ha impressionato il ritmo di Fabio , ma io mi sentivo molto bene, specie in Curva 14. Ho recuperato su Alex Marquez e Jack Miller, poi ho seguito Mir e tenuto il mio passo. Ho attaccato Joan, poi ho visto che è caduto con Jack. Io avevo grandi motivazioni, avvertivo un grande feeling con le gomme e ho controllato il mio passo fino alla fine”.

Il francese del team Pramac è stato bravo a resistere al rientro degli avversari nei primi giri della gara, respingendo gli attacchi finali di un arrembante Espargaro. “ Non è stato facile tenermi dietro Aleix , ho cercato di tenere alta la concentrazione e ho fatto segnare ottimi tempi, che mi hanno permesso di conservare il secondo posto”, ha raccontato il due volte campione del mondo Moto2 al termine della corsa.

Le speranze iridate di Johann

La classifica del mondiale è cortissima e Zarco crede nelle proprie speranze iridate: “Non posso correre senza credere nel titolo. Quasi tutti i piloti hanno la capacità di stare sul podio e se ci vai ovvio che sei in corsa. Sarebbe un peccato non crederci”, la conclusione del transalpino.

Moto2 Portogallo: Joe Roberts vince dopo la paura, Vietti sul podio