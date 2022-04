MotoGP Spagna: Mir-Rins, doppietta Suzuki nella FP1 di Jerez

Dopo la FP1 della Moto3, è stata la MotoGP a scendere in pista sul tracciato di Jerez per il primo turno di libere del venerdì (qui tutti gli orari del weekend). I piloti della top class sono stati accolti da un clima soleggiato, ma la pista ancora fredda e qualche chiazza di umido hanno tradito alcuni protagonisti, in primis Fabio Quartararo.