MotoGP, Quartararo: “Marquez? Meglio dare la scia a lui che alle Ducati”

Inizierà dal quarto posto in griglia il GP Francia di Fabio Quartararo , che punta a un grande risultato davanti al pubblico di casa. L’aver mancato la pole position non preoccupa il francese, consapevole di essere in possesso di un passo gara di assoluto riferimento, tanto da essere ritenuto dagli avversari come uno dei grandi favoriti della vigilia.

Quartararo: "Punto alla vittoria"

“Se mi spiace aver perso la pole? Partire primo è sempre bello, ma poco male, la quarta posizione va bene”, ha commentato il leader del mondiale al termine della Q2. “In Qualifica mi sono divertito tanto, ero davvero al limite e non avevo altro margine. Se guardiamo le altre Yamaha, direi che il gap è molto consistente. Ciò dimostra che sto facendo un bel lavoro”.

Pensando alla gara, El Diablo crede di avere tutte le carte per giocarsela: “Potrò essere competitivo, sia sull’asciutto che sul bagnato. Non sarà come il GP di Jerez, non credo che la mia gomma anteriore si scalderà troppo. Attaccare le Ducati è sempre difficile, ma sulla distanza di una gara le opportunità per superare non mancheranno”.

“Domenica andrò all’attacco, non sarò conservativo, ho il passo per vincere”, ha proseguito il pilota factory Yamaha. “Spero in una gara asciutta, ma proverò a vincere anche in caso di pioggia. Mi sento a mio agio con ogni tipo di mescola, altri piloti sembrano soffrire più di me la distanza del GP, quindi so che potrò essere della partita”.

“Gli avversari? Difficile dirlo, ma di sicuro dovrò stare attento a Bagnaia, anche Alex Rins è sembrato molto veloce. Sento di avere qualcosa in più degli altri e di avere ottime possibilità”.