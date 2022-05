MotoGP: super Bastianini a Le Mans e terza vittoria stagionale, out Bagnaia

Il meteo ha graziato la pista francese, regalando una corsa caratterizzata dal susseguirsi di sorprese e giri record. Sin dalla partenza si è intuito che la lotta per il podio potesse essere un'affare Ducati, tesi confermata dalla fuga delle rosse ufficiali del poleman Pecco Bagnaia e di Jack Miller. Protagoniste iniziali anche le due Suzuki, caratterizzate da un'ottima partenza poi vanificata dalle cadute di entrambi i piloti: Alex Rins prima e Joan Mir poi. Forte spavento per il catalano , andato "lungo" in curva 1 e scivolato nel momento in cui è tornato in pista tagliando la chicane. Una situazione di gara molto pericolosa che fortunatamente non ha avuto conseguenze ma che non può passare inosservata.

Trionfo Bastianini, occasione sprecata per Bagnaia

La lotta Ducati si è ampliata con l'arrivo di Enea Bastianini, che dopo uno spunto decisivo in partenza si è avvicinato ai due piloti di testa. Dunque, Jack Miller, dato per sicuro partente dalla sella ufficiale della Ducati, ed Enea Bastianini, candidato più probabile a sostituire l'australiano, si sono trovati per la prima volta in stagione l'uno contro l'altro, in uno scontro che potrebbe simboleggiare un passaggio di consegne. Alla fine ha avuto la meglio il riminese, il quale una volta superato Miller si è accodato a Bagnaia, andando a formare un fuga tutta italiana tra i due piloti (in questo momento) più forti e rappresentativi del nostro panorama.

Dopo una breve fase di studio e una ancor più breve, per quanto intensa, bagarre, Bastianini è riuscito a sopravanzare Bagnaia. Per il piemontese però, da quel momento sono insorti i problemi, dapprima con un errore in frenata e poi con una scivolata che dannegia, oltre che la corsa, anche la classifica iridata. In tal modo Bastianini ha potuto allungare incontrastato, cogliendo la terza vittoria in stagione dopo quelle del Qatar e di Austin. Un successo importante che potrebbe fungere da input decisivo per i vertici della Ducati nella scelta sul pilota ufficiale da affiancare a Bagnaia per il prossimo anno.

Quartararo giù dal podio, sesto Marquez

Una partenza complicata ha di fatto condizionato tutta la gara di Fabio Quartararo, che non è riuscito a mostrare il passo gara fatto intravedere durante il week-end. Il campione del mondo si è alla fine dovuto accontentare della quarta posizione alle spalle di un ottimo Aleix Espargarò, che si conferma competitivo e agguanta un altro podio. Gara prevedibilmente complicata per Marc Marquez, sesto al traguardo a 15 secondi di distacco. Buona la prova di Luca Marini, nono e davanti all'Aprilia di Maverick Vinales. Da dimenticare le prestazioni di Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso, rispettivamente in 15esima e 16esima posizione.

Ecco l'ordine d'arrivo della gara

