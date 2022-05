MotoGP Francia, Quartararo sconsolato: “Il favorito è Bastianini, non io”

Fabio Quartararo non sorride al termine del GP Francia, concluso al quarto posto dietro l’Aprilia di Aleix Espargaro . Un risultato che non rispecchia le aspettative della vigilia, quando il francese sembrava il favorito per la vittoria sulla pista di casa.

L'analisi di Quartararo

Un errore in partenza ha pregiudicato la prestazione del transalpino, incapace di attaccare i piloti che lo precedevano: “Non sono mai stato in grado di sorpassare, ero nel gruppo davanti ma non sono riuscito a compiere nemmeno un sorpasso”, lamenta il campione del mondo in carica del MotoGP al termine della gara. “Perdo troppo in rettilineo e, quando guidi in questa situazione, se commetti un errore al via la tua gara è già finita”.

“No, non posso essere felice dopo una gara come questa - prosegue il portacolori Yamaha -. Davanti a me sono caduti in tre, ciò significa che la mia posizione sarebbe stata peggiore del quarto posto ottenuto”.

Fabio ha provato a lungo ad attaccare l’Aprilia numero 41, senza riuscirci. Il motivo è presto spiegato: “Quando perdo qualche metro in rettilineo, non riesco più a guadagnare il terreno necessario per provare a recuperare la posizione”. Ma El Diablo sa di aver fatto il possibile per contenere i danni: “Non sono arrabbiato perché ho fatto ciò che era in mio potere per limitare i danni. Ho dato il 100% ma non è bastato”.