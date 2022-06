MotoGP Catalunya, Rins: “Nakagami? Non ho bisogno di parlare con lui”

Alex Rins è carico in vista del GP Catalunya (qui gli orari tv), gara in cui lo spagnolo sarà chiamato a riscattare lo zero incassato al Mugello meno di una settimana fa. Portare a casa un buon risultato sarebbe fondamentale per Alex e il team Suzuki, in crollo verticale dopo l’annuncio dell’addio a fine stagione.

L'ottimismo di Rins “Sono felice di correre su questa pista, è bello essere qui, è uno dei miei Gran Premi di casa”, ha esordito lo spagnolo nelle consuete dichiarazioni del giovedì. Nonostante gli scarsi risultati ottenuti nelle ultime uscite, Rins confida nella velocità della sua GSX-RR: “Sarà bello vedere il nostro livello di competitività, Barcellona è una buona pista per noi. Due anni fa io e Joan siamo arrivati entrambi a podio e questo mi fa ben sperare”, ha spiegato Rins, che torna a gareggiare sul tracciato catalano dopo l’assenza del 2021, quando un incidente in bici gli impedì di essere presente a Motmelò. “Abbiamo dimostrato una buona velocità al Mugello, anche se Joan ha sofferto più del previsto: a Barcellona me lo aspetto nelle posizioni che contano”.