Catalunya, Espargaro: “Non ho pressione, la pista può adattarsi alla RS-GP”

“Ogni anno venire qui è sempre speciale – esordisce il catalano – nel corso della mia carriera è stato sempre difficile gestire la pressione della gara di casa con tutte le persone che vengono a vedere il Gran Premio. Anno dopo anno però ho cercato di migliorare sotto questo aspetto e rendere tutto più normale. Quest’anno arrivo nelle migliori condizioni della mia carriera, sono in lotta per le posizioni di vertice. Cercherò di divertirmi il più possibile lavorando sodo fin dalle libere 1 per preparare bene la moto e fare un bello spettacolo domenica.”

“La pressione più forte – prosegue Espargarò – l’avevo quando arrivavo decimo-dodicesimo in campionato e non avevo possibilità di lottare per il podio, non potevo fare di più malgrado spingessi al 100%. Non eravamo pronti io e la moto per ottenere i risultati che sognavamo. Quest’anno non ho pressione, al contrario, so che mi divertirò e non ho dubbi che sia io che la moto saremo competitivi qui. Cercherò di tenere i piedi per terra.”

“La moto sta funzionando più o meno ovunque – conclude il catalano – però per esempio al Mugello stando dietro a Quartararo ho faticato tanto nei cambi di direzione e lui in curva riusciva a portare più velocità di me. La prestazione del motore è molto importante quindi penso che Bagnaia e Bastianini saranno molto forti come si è visto nell’ultima gara. Ci sono dei punti positivi e negativi per la mia moto come in qualsiasi tracciato, ma penso che Barcellona possa adattarsi bene alla RS-GP.”

Aleix Espargarò in Catalunya con un casco speciale per la figlia Mia

Espargarò: “Il casco è un ringraziamento a Corall Family che ha aiutato molto Mia”

Su una pista speciale come quella di casa, il catalano ha deciso di rendere omaggio alla Corall Family, una associazione spagnola che ha aiutato sua figlia Mia a superare un delicato intervento al cuore.

Ci spieghi il motivo del casco speciale?

“Quattro anni durante il Gran Premio sono nati i miei gemelli, Mia ha avuto un problema al cuore ed è stata operata due volte. Ho sofferto molto per questa cosa e grazie alla Corall Family, il gruppo di dottori che hanno reso tutto possibile, penso di avere un grande impatto nel sociale, e questo è il modo per ringraziarli. E’ un omaggio a loro. Mia è ancora troppo piccola per capire, ma questo è il mio modo per ringraziare i dottori della Corall Family.”

Tuo fratello Pol ha detto che la scuola era proprio attaccata al circuito e voi sognavate di diventare piloti. Senti di nuovo quella sensazione?

“Questa è la mia seconda casa, sono stato qui da tutta la vita. La scuola è attaccata al circuito e aprendo la finestra sentivo i sound delle macchine di Formula 1 e delle moto, avevo sempre sognato di arrivare qui un anno. Dopo tutta la mia carriera posso dire di essere felice di essere ancora qui ed è stato un piacere poter gareggiare nelle massime categorie del motociclismo qui a Barcellona e spero ancora di poter fare una bella gara domenica.”

Qual è il tuo punto preferito del tracciato?

“Mi piace molto la curva numero 3, quella che noi chiamiamo Curvone. E’ molto bella perché si derapa tanto e si vedono tante belle foto di quella curva. Ma anche tutta la parte del tracciato che porta alla curva Caixa, c’è tanta gente e sembra uno stadio di calcio.”