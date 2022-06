MotoGP, live GP Catalunya: cronaca e risultati in diretta della gara

Segui con noi la nona gara della stagione della MotoGP, attraverso gli aggiornamenti giro per giro e le immagini dei momenti salienti del GP!

Gli aggiornamenti in diretta

Giro 18

Piccola sbavatura per Espargaro, Aleix va largo e Zarco ne approfitta per avvicinarsi al codone dell'Aprilia

Giro 17

Aleix non molla e si tiene in scia alla Ducati #89, mentre Quartararo continua a martellare e viaggia "tranquillo" con quasi 5" di vantaggio sul terzetto che si sta giocando il podio

Giro 16, Martin sale 2°

Gran sorpasso per Martin! Jorge stacca profondissimo in Curva 1 e infila l'Aprilia, che ora si trova a sandwich tra le due Pramac

Giro 13

Continua a salire il vantaggio di Quaratararo, mentre Martin tallona Aleix, seguito dal compagno di squadra Zarco.

Espargaro tiene, ma Martin sembra averne di più

Giro 10, Aprilia seconda con Espargaro

Espargaro rompe gli indugi, passa Martin e sale secondo, ma il gap con Quartararo inizia a farsi importante. il francese continua amartellare e ha più di 3" di vantaggio sul catalano dell'Aprilia

Giri 8-9, caduta per Bastianini e Di Giannantonio

Che disastro questa gara per gli italiani! All'ottavo giro scivola Bastianini, seguito dal compagno di squadra Di Giannantonio, che perde la sua Desmosedici in Curva 13. Giornata da dimenticare per il Team Gresini, che perde entrambi i suoi piloti in meno di un giro

Giro 7

Spinge Bastianini, che cerca di chiudere il gap con Marini, portandosi dietro Vinales. Intanto, aumenta il vantaggio di Quartararo, che porta a 2"3 il gap con Martin

Giro 6

Caduta per Bezzecchi in Curva 10, mentre Rins si sta recando al centro medico perché ha molto dolore al polso sinistro. Brutto volo quello del catalano, che si ritrova a fare incolpevolmente i conti con il terzo zero consecutivo

Giro 4

Quartararo detta il passo, con 1"3 di vantaggio su Martin ed Espargaro. Recupera posizioni Bastianini, 7° dietro a Marini

Partiti, Bagnaia subito fuori

Partiti! Subito un brivido alla partenza, con Nakagami che perde l'anteriore della sua Honda, abbattendo Rins e Bagnaia.

Mentre il contatto è sotto investigazione, guida il gruppo Quartararo, seguitro da Aleix Espargaro e dalle Pramac di Martin e Zarco

La situazione gomme

Buongiorno e ben ritrovati per una nuova diretta della MotoGP.

In Catalunya è tutto pronto per il via del GP, che vede una discreta varietà di scelte dal punto di vista delle gomme, con Vinales unico pilota tra i primi 10 a montare una soft al posteriore

It's a mixed bag as we get ready to go!



The @Michelin_Sport tyre choices the riders have gone for as the heat blazes in Barcelona! ??#CatalanGP pic.twitter.com/2lNYUOkH2f — MotoGP™ (@MotoGP) June 5, 2022

