MotoGP, depresso o incattivito? Come sarà Quartararo dopo la gara di Assen?

Scivolata nei passaggi iniziali - con tamponamento ai danni di Aleix Espargarò - pit stop forzato, caduta per mezzo di un high side che avrebbe potuto fargli male, e non poco. Tutto qui il weekend nero vissuto da Fabio Quartararo ad Assen?! No, perchè il campione del mondo è stato pure sanzionato, dulcis in fundo. Giusto per completare un weekend olandese MotoGP pessimo.

Come ne uscirà il titolato in carica? In questa calda (ahinoi) e intensa "pausa" estiva, Fabio si allenerà, ma questa non è una novità. Più che altro, il titolato in carica avrà modo di rielaborare quanto accaduto al Van Drenthe, per lui il peggior fine settimana 2022, a oggi, e propabilemente in tutta la carriera iridata. Ripensameti, dubbi, paure, delusioni, rabbia? Cos'altro, oltre all'autocritica? Quarta sa che, oltre ad aver perso punti nei confronti della concorrenza, dal lunedì successivo al Gran Premio d'Olanda in avanti avrà i mirini puntati addosso. Come se non bastassero gli avversari, ora ci sono pure i giudici di gara. Opzione uno: Fabio depresso e demotivato

Fatichiamo a crederci, tuttavia possibile: il francese sarà pur un pilota professionista, però è una persona. E, come ogni persona, vive di emozioni e stati d'animo. Appunto, registrando l'insuccesso patito al Dutch TT, come si sentirà in queste mese e poco più di pausa? Provate a immaginare se, in qualche modo, ne uscisse avvilito. Oppure depresso, demotivato, impaurito? Uh, addirittura impaurito, perché? Proprio per il motivo da lui appuntato: facendo i complimenti allo steward panel, il numero 20 ha promesso (ironizzando) di non provare più a effettuare sorpassi. Crederci o no? No, certo. E se invece fosse vero, cosa ci perderemmo da lui? Tantissimo. Opzione due: El Diablo indiavolato

Oppure, perché no, il nizzardo compierà uno dei tanti rinomati "switch", diventanto ulteriormente aggressivo, combattivo e convinto. Dite la verità, preferite questa seconda ipotesi. Anche noi, ma dobbiamo in primis attendere il ritorno della MotoGP in pista, appurare e annotare. Conoscendo il portacolori Yamaha, Assen ha creato un "mostro", nel senso di fame agonistica. Altro che prudenza in eventuali sorpassi. Il leader di classifica risulterà maggiormente determinato, e nulla gli incuterà timore. E' quanto ci auguriamo, per lui, per lo spettacolo, per la MotoGP. E pure per gli avversari. Quarta non sarà come prima, sappiatelo