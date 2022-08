MotoGP, Poncharal: “Dovizioso ha dei valori forti, non è una Superstar”

Una delle notizie dell'estate in MotoGP è l'addio, anticipato al GP di San Marino, di Andrea Dovizioso al mondo delle corse. Il forlivese lascerà il Motomondiale dopo una stagione da dimenticare in sella alla Yamaha M1 del Team RNF WithU, ma che non ha cancellato quanto di buono realizzato da Dovi in questi anni.