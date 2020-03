La stagione Moto2 2019 era iniziata nel segno di Lorenzo Baldassarri, vincente al GP del Qatar, a quello successivo in Argentina, e poi anche nel quarto appuntamento stagionale a Jerez. Successivamente però il pilota nato a San Severino Marche ha avuto un tracollo, che ben presto l’ha portato fuori dalla lista dei favoriti al titolo, e ha chiuso la stagione in settima posizione.

Nel frattempo stavano succedendo molte cose dietro le quinte e la più evidente è stata la sua uscita dalla VR46 Riders Academy, l’accademia fondata da Valentino Rossi. Il “Balda” ha deciso di mettersi “in proprio”, a livello manageriale è seguito ora da Simone Battistella, stesso manager di Andrea Dovizioso, ed è pronto ad affrontare la seconda stagione consecutiva con il team di Sito Pons.

“La mia preparazione attuale è un po’ diversa”, ha spiegato ai microfoni di motogp.com. “Prima facevo parte di un gruppo e mi allenavo anche in moto, adesso lavoro sempre con un gruppo ma è qualcosa di diverso. Qualche volta mi alleno facendo motocross con Dovizioso e Petrucci e anche Dovi un po’ mi sta aiutando”.

“Mi sento forte ma anche l'anno scorso mi sono sentito molto forte. Delle prime quattro gare ne avevo vinto tre, quindi mi sentivo benissimo. Poi sono successe molte cose che non sono state facili da gestire. Penso e spero di aver imparato da quello. Per me l'obiettivo è lo stesso: dare sempre il massimo e in ogni gara cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Penso che l'anno scorso sia stato importante e ho imparato molto da tutta la stagione, è stata una buona lezione”.

Il suo 2020 è iniziato con un positivo secondo posto, che lo proietta di nuovo tra i favoriti della stagione.

