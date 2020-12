Sesto nel mondiale Moto2 lo scorso anno, soltanto tredicesimo nel 2020: la prima stagione Augusto Fernandez nel Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS è stata decisamente difficile, resa complicata da problema di sindrome compartimentale al braccio destro e una frattura al piede sinistro e ha richiesto una grande forza mentale e tanta volontà.

“È stata una stagione dura e difficile in cui non mi aspettavo di soffrire così tanto. Dopo come era andato il 2019, avevo aspettative molto alte. Abbiamo lavorato molto ma mancava sempre qualcosa. Spesso era molto poco, ma si è rivelato evidente nel risultato finale", ha detto il 23enne spagnolo.

"Sin dal primo test pre-campionato, stavamo cercando quel clic che mi permettesse di sentirmi a mio agio come la stagione precedente. Ho trascinato con me quella mancanza di fiducia nella moto per tutto l'anno, e questo ti fa perdere quei due decimi al giro che ti separano dalla lotta per la top 5 e dalla vittoria .

"Non è colpa della gomma"

Cercando di analizzare i motivi di questa stagione complicata, Fernandez non vuol attribuire tutta la “colpa” al cambio della gomma anteriore.

"Ha influito sulla mia prestazione, ma non è stata l'unica cosa. Sono rimasto sorpreso perché quando l'anno scorso è stata cambiata la gomma posteriore, mi sono adattato molto rapidamente, mentre con l'anteriore quest'anno ho sofferto fin dal primo momento. Ma è stato lo stesso per tutti e in nessun momento dell'anno sono riuscito a vincere. Non sono state solo le gomme, ci sono state più cose".

Alla domanda di cosa salverebbe del 2020, Fernandez non ha dubbi.

“Mentalmente ho guadagnato forza. Ci sono stati momenti molto difficili che ho superato grazie al supporto della squadra. È stato un buon test perché anche quando pensavamo di essere ad un punto in cui le cose non potevano peggiorare, è successo. Non aver gettato la spugna e arrivare ??a Portimao combattendo per le prime posizioni ci ha rafforzati. Sono convinto che se le cose andranno bene per noi in futuro, sarà in parte per le cose che abbiamo imparato in questa stagione".

Augusto Fernandez ha un tatuaggio che recita: "Non siamo cresciuti da vittorie facili ma da grandi sconfitte".

“Mi sono ripetuto questa frase molte volte nel corso della stagione perché mi ha anche ricordato il momento della mia prima sconfitta: è stato quando sono dovuto tornare al CEV dopo aver fatto mezza stagione nel mondiale nel 2017. Sono stato sul punto di lasciare il motociclismo. Ma ho avuto fiducia in me stesso e sono andato avanti. E alla fine sono riuscito a tornare al Mondiale. Non devi arrenderti, devi continuare a lottare per essere pronto a sfruttare l'opportunità quando si presenta".

"Ho passato un periodo terribile"

Qual è stato l'aspetto più difficile della stagione e cosa ti è piaciuto di più?

“Ho passato un periodo terribile senza vincere. Non vincere per un anno intero è difficile. Penso che mi sia successo solo nel 2017. A noi piloti piace vincere. Ogni ora di allenamento che facciamo ha l'obiettivo di vincere e non riuscirci mi pesa molto. Ma ho goduto di bei momenti quando ho fatto dei bei giri e un buon allenamento e questo mi ha spinto a continuare a lavorare e lottare".

Adesso Augusto è già concentrato sulla nuova stagione.

“Ho tanta voglia di fare un reset, non voglio ripetere gli errori dello scorso anno, ma applicare quello che ho imparato e dare il tutto in pista.

“Il primo obiettivo sarà recuperare velocemente buone sensazioni. Ciò significa fare un buon lavoro nel pre-campionato per arrivare in Qatar con una base solida e senza dubbi. Voglio davvero essere di nuovo competitivo, vincere gare e lottare per il campionato del mondo. Questo è il mio piano per il 2021. L’obiettivo da raggiungere è arrivare a vincere il mondiale”, conclude Augusto Fernandez.

