Il 2021 è iniziato all'insegna dell'ufficialità, con diversi piloti del Motomondiale che, per la prima volta in questo nuovo anno, hanno indossato i colori con i quali scenderanno in pista nella prossima stagione.

Dopo Valentino Rossi e Pol Espargarò, oggi è stato il pilota americano classe 1997 Joe Roberts a fare il suo ingresso ufficiale al team Italtrans Racing.

“Benvenuto Joe”

Nell'occasione, la squadra italiana campione del mondo Moto2 nel 2020 grazie ad Enea Bastianini, ha pubblicato un post sui social: “Diamo il benvenuto a Joe Roberts - si legge nel post - che entra ufficialmente nella famiglia Italtrans”.

Il pilota di Malibù, che nel 2020 ha corso in Moto2 in sella alla Kalex del team American Racing arrivando settimo nella classifica generale, va a prendere così il posto, in questo nuovo anno, dell'iridato Enea Bastianini.

Al suo fianco, Roberts avrà il pilota toscano Lorenzo Dalla Porta, campione del mondo Moto3 2019 approdato alla squadra Italtrans nel 2020.

