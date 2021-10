Le prestazioni fornite da Aldeguer nelle gare in cui ha sostituito Yari Montella, hanno confermato quanto Luca Boscoscuro ci avesse visto lungo sul campione europeo Moto2 di quest’anno.

Lo spagnolo infatti è stato messo sotto contratto dal manager veneto per i prossimi tre anni, cosa rara di questi tempi e prima volta assoluta nella Moto2. Dall’anno prossimo Fermin farà coppia con Romano Fenati, new entry della squadra e rientrante in Moto2.

Le parole di Fermin Aldeguer e Luca Boscoscuro

A margine dell’annuncio hanno parlato il pilota spagnolo ed il manager veneto

Fermin Aldeguer ha dichiarato: “Poter disputare un anno completo nel Campionato del Mondo è per me un sogno che si avvera. Aspettavo questo momento da quando ero bambino e ora che finalmente è arrivato non vedo l’ora di viverlo e di approfittare dell’opportunità per crescere ed acquisire più esperienza possibile. Sappiamo che non sarà un anno facile, nel quale dovremo raccogliere dati e lavorare molto. Già non sto nella pelle, non vedo l’ora che arrivi la prima gara della prossima stagione per poter lottare nel Campionato del Mondo.”

Luca Boscoscuro invece ha detto: “Accompagnare un pilota nella sua crescita e aiutarlo a far emergere il talento, credo sia uno dei compiti più difficili ma allo stesso tempo motivante e fondamentale di questo sport. Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso con Fermín, un pilota molto giovane, talentuoso e che ha dimostrato di poter dare tanto al mondo del motociclismo.”