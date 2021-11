Il weekend programmato nell'Algarve è alle porte e Lorenzo Baldassarri vuole arrivarci alla gara della Moto2 pronto e carico a mille. Il pilota del team MV Agusta Forward Racing ha incontrato un altro pilota, diciamo ex ma non troppo, capace di vincere qualcosa come 15 titoli mondiali: Giacomo Agostini.

La felicità del venticinquenne marchigiano e la soddisfazione del più vincente di tutto i tempi è sintetizzata nella foto di copertina, nella quale Balda Attack e Mino sorridono di fronte all'obiettivo del fotografo, che ha immortalato i due protagonisti nello scambio di gadget ed autografi.

In più, Lorenzo è montato a bordo della MV Agusta - rigorosamente numero 1, "moda" meno diffusa nei campionati odierni - mettendosi "in carena", come usa fare con la sua cavalcatura da Gran Premio. Baldassarri, in vista della doppia trasferta Portimao-Valencia, porterà con sè la spinta offerta dalla giornata spesa con il più grande di sempre.

Finale di stagione intenso per la coppia MV Agusta

Con due Gran Premi di fila da consumare sul suolo iberico, il Motomondiale cesserà le ostilità 2022, concedendosi una breve vacanza. Si fa per dire. Con il veto di non poter effettuare test nel mese di dicembre e attendendo che vengano allestiti i modelli 2022, rivedremo in pista la middle class tra la fine dell'inverno e l'inizio primaverile.

Lorenzo Baldassarri, attualmente trentesimo in classifica con 3 punti conquistati, avrà la possibilità a Portimao e Valencia di perfezionare il suo rendimento 2021. Lui e Simone Corsi - ventitreesimo a quota 16 punti - rappresentano la coppia MV Agusta messa in pista dal Forward Racing, squadra giovane ed entusiasta.

Il Marchio più prestigioso della griglia è rappresentato da F2 equipaggiata da propulsore Triumph, tricilindrico britannico fornito ad ogni formazione iscritta alla serie. Le gomme sono Dunlop e le manette entrambe italiane: Lorenzo è di San Severino Marche, Simone di Roma.