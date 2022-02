Moto3, rientro in salita per Ana Carrasco: riuscirà a colmare il gap?

Uno dei grandi motivi d'interesse di questa stagione per il mondiale Moto3 è, senza dubbio, il rientro nella categoria di Ana Carrasco . La spagnola difenderà infatti i colori del team Boè SKX in sella ad una KTM nella classe leggera del Motomondiale, dopo diverse stagioni in Supersport 300 dove si è anche laureata campionessa del mondo nel 2018. Le sessioni di test a Jerez e Portimao , però, non sono state semplici per lei.

La ragazza di Murcia si è comunque detta soddisfatta per il feeling acquisito nelle giornate di test: “Nonostante ci sia ancora molto lavoro da fare, sono contenta per come sono andate queste tre settimane da pilota della Moto3. Da quando ho iniziato, ho fatto un importante passo in avanti migliorandomi costantemente in ogni sessione e colmando il gap dagli avversari ad ogni entrata in pista, perciò siamo sulla strada giusta”.

“Ciò che mi manca rispetto alla concorrenza è il tempo passato in sella e so di aver bisogno di più chilometri per avvicinarmi ancora al gruppo dei più veloci”, prosegue la Carrasco. “Quando ho finito l'ultima sessione di test, avrei voluto continuare a girare perchè mi sentivo forte e a mio agio. Anche il team mi sta aiutando molto e non vedo l'ora che arrivi la prima gara in Qatar per lottare con il resto del gruppo e continuare a crescere”.

Moto3: Taiyo Furusato salterà il Gran Premio del Qatar