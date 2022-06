Catalunya GP, Moto3: Guevara si impone nelle FP1, terzo Foggia

Cinque giorni dopo il Gran Premio d’Italia, al Mugello, è già ripresa l’azione sul circuito del Montmelò ( orari TV del GP Catalunya ) dove Izan Guevara a messo subito le proprie gomme davanti a tutti. Alla guida della GasGas del team Aspar, e dopo il primo posto sfumato sulla pista toscana per una giusta penalità, il maiorchino vuole tornare al successo e ha firmato il miglior crono della prima sessione di prove libere. 1’48.675 per lui, seguito da Daniel Holgado per poco meno di due decimi e dal primo nostro connazionale Dennis Foggia.

Foggia pronto a rifarsi al Montmelò

Il risultato del Gran Premio italiano poteva essere diverso se il romano non fosse scivolato su una visiera a strappo (qui le sue dichiarazioni) proprio mentre stava dominando, e qui punta a portare a casa il massimo bottino per recuperare in campionato. Sono quasi tre i decimi che paga dal primo e ha chiuso davanti a un altro pilota chiamato al riscatto, Jaume Masia. Fresco del primo podio con il team Leopard Tatsuki Suzuki ha ottenuto il quinto crono al Montmelò, davanti al secondo degli italiani Andrea Migno e al leader del campionato Sergio Garcia. Ben sette decimi infatti separano lo spagnolo dal compagno di squadra.

Rossi ai piedi della top 10

Bisogna scorrere la classifica fino all'undicesimo tempo per trovare il nome di Riccardo Rossi, con la Honda della SIC58 Squadra Corse, davanti a un buon Ryusei Yamanaka che al Mugello aveva ottenuto il suo miglior risultato stagionale. Indietro invece gli altri italiani: Stefano Nepa diciannovesimo, 26esimo Matteo Bertelle seguito da Elia Bartolini. Ricordiamo che Alberto Surra non corre, dopo la frattura rimediata al piede al Mugello, ed è sostituito dal debuttante Marcos Uriarte, in pieno adattamento della Honda del team Snipers.

Ecco la classifica completa della prima sessione: