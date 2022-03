MotoE, Canepa ritrova l'Energica: “Pesa meno e va più forte”

Un anno privato, ora di nuovo con: sembra una frase latina adattata all'italiano, in realtà è il percorso dall'impegnatissimo Niccolò Canepa, tornato a cavalcare la Energica Ego Corsa. Il genovese ha girato a Jerez de la Frontera, sede di un test collegiale in cui ha ritrovato la MotoE, classe "abbandonata" per una stagione, riassaggiata all'Angel Nieto.