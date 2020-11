Dopo aver siglato un’allenza con MV Agusta per lo sviluppo di una nuova famiglia di prodotti di piccola e media cilindrata, lo scorso luglio, il gruppo cinese Loncin, leader nella produzione motociclistica in Asia, sbarca in Italia con il marchio Voge, il brand premium già presente nei mercati di Francia e Spagna.

Filosofia del brand è un design avanzato e modaiolo racchiuso in un prodotto di alta qualità, dal prezzo competitivo.

La gamma

La gamma comprende cinque modelli con motorizzazione di cilindrata medio-piccola - dai 300 ai 400cc - sia monocilindrica che bicilindrica: due naked, le Brivido 300R e 500R; due adventure, le Valico 300DS e 500DS e una classic, la Trofeo 300AC. Tutta la gamma è già pronta per raggiungere le concessionarie alla riapertura dal lockdown per l’emergenza Coronavirus.

La distribuzione per l’Italia è stata affidata a Voge Italia, che fa parte del Gruppo Padana Sviluppo che già cura la commercializzazione di Kymco e Lifan moto.

I cinque modelli

Brivido - Motore monocilindrico 292 cc per la Brivido 300 R, naked nata per coniugare l’agilità e la leggerezza con l’aggressività delle sue forme. (Prezzo € 3.490,00 + IVA). Propulsore bicilindrico, invece, per la versione 500R, in grado di sprigionare 43,5 CV a 8500 giri al minuto, venduta al prezzo di € 5.690,00 + IVA

Valico - E’ una touring progettata per valicare i limiti dell’asfalto e i confini urbani,

senza rinunciare al piacere della guida e al comfort, soprattutto nella versione 500 DS. E’ disponibile infatti sia con motore monocilindrico da 292 cc (€€ 3.490,00 + IVA) che nella versione con bicilindrico da 471 cc (Prezzo: € 6.390,00 + IVA). La Valico 500 DS arriva sul mercato con un prezzo di lancio che prevede una promozione di € 400,00.

Trofeo - Il look elegante del modello classic è un connubio di classico e moderno, il propulsore è il monocilindrico da 292 cc e il prezzo è di € 3.590,00 più IVA.

Una sfida ambiziosa

“È un momento emozionante per noi, che ci apprestiamo a una sfida tanto difficile quanto ambiziosa: conquistare il cuore dei bikers italiani, un popolo di appassionati, molto esigenti. Per questo il nostro impegno è e sarà massimo, così come il risultato a cui puntiamo”, ha detto l'amministratore unico di Voge Italia, Stefano Gianotti.

L’obiettivo è infatti conquistare la fiducia del pubblico italiano affermandosi come brand affidabile, capace di realizzare moto dal carattere distintivo, prestazioni elevate e tecnologia più avanzata.

La storia

Il gruppo Loncin nasce nel 1983 a Chongqing, una delle più grandi metropoli della Cina centro-meridionale. Oggi è una realtà in grado di sfruttare le innovazioni in campo energetico per sviluppare, produrre e vendere quadricicli, motocicli e motori di nuova generazione. Il gruppo detiene più di 8.000 brevetti e vende i suoi prodotti in oltre cento Paesi in tutto il mondo.

Il marchio Voge, invece, ha una storia più recente, essendo nato come brand di Loncin nel 2018.

