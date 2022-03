Yamaha, Botturi si racconta in esclusiva tra passato, presente e futuro

A Maggiora, in occasione del primo Off-Road Camp organizzato da Yamaha, era presente una delle bandiere della Casa di Iwata: Alessandro Botturi . Il bresciano ci ha rilasciato un'intervista in esclusiva in cui ha parlato del suo prossimo futuro, dove lo vedremo impegnato quest'anno , dell'unica idea possibile per poterlo rivedere alla Dakar e della sua bella carriera, di cui può andare fiero.

“Ne ho tantissimi sull’Africa Race, è un mondo molto particolare, dove l’avventura è la parte principale e lo spirito che si ha tra piloti è veramente bello. Se uno cade o è in difficoltà ci si ferma e si chiede se ha bisogno, quando in qualsiasi altro sport lo spirito è diverso. Poi quando si finisce la speciale ci si confronta sempre con gli avversari, perché prima di essere degli avversari sono persone che stanno vivendo con te una grande avventura. È bello fare il trasferimento insieme, magari al mattino presto, quando siamo tutti imbacuccati. È un mondo bellissimo che ti fa venire il mal d’Africa”.

“Mi alleno in Tunisia una settimana. Andrò a fine ottobre a fare una gara internazionale e poi durante l’anno farò una sessione di allenamento nel deserto ogni tanto e in Sardegna. Abbiamo la fortuna di avere un’isola veramente felice, dove fanno tante manifestazioni”.

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

“Nella mia carriera ho già dato e mi sto divertendo ad andare in moto, senza pressioni. Quello che viene è tutto in più. Così viene anche più facile fare risultato. Quando sono in gara viene fuori quello spirito di combattere, però non devo più dimostrare niente. Visto che farò l’Africa Eco Race proverò a difendere quello che ho conquistato negli ultimi anni”.

Dove ti vedi tra 5 anni?

“Già da un po’ ho cominciato a portare le persone in giro per il mondo, mi piace tantissimo far rivivere a loro quello che ho vissuto io in gara. Senza l’ansia del cronometro. E vedere la gente che è soddisfatta, che mi chiama quando gli organizzo qualcosa mi rende molto contento. Collaboro con parecchie aziende di settore per aiutare lo sviluppo. Mi piace questo mondo, non mi vedo lontano da qui. Sono più di trent’anni che ho la licenza, ci ho passato quasi tutta la vita. Sto raccogliendo i frutti del mio lavoro”.

Ti piacerebbe tornare alla Dakar?

“Farla con un 450 per mettermi nella mischia no, farla con una derivata di serie con l’obiettivo di essere uno dei primi a portarla a traguardo, allora sì. Sarebbe una sfida nuova. Pensare di mettermi ancora in mezzo alla mischia, mi piace, ma il livello è altissimo. Sono stato anche a dicembre con Adrien Van Beveren, mi diceva di tornare che ho ancora un bel passo, ma alla fine ho in testa altre cose e il Téneré penso sia il mio futuro”.