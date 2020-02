Con il 2020 riparte il nuovo anno per la stagione dell'Enduro. La Federazione motociclistica italiana ha reso ufficiali le date del calendario suddiviso tra categorie e date. Per quanto riguarda i Campionati assoluti d'Italia, in tutto le gare saranno sei e si svolgeranno nei maggiori circuiti d'Italia.

Tutte le date in programma

La partenza è prevista per il 1 marzo a Passirano, in Lombardia. La gara sarà organizzata dal Moto Club R.S. 77 e sarà la prima manche ufficiale che darà il via all'intera stagione.

A seguire, sempre nel mese di marzo, nelle date del 14 e 15, toccherà al Moto Club Sanremo organizzare in tutto e per tutto l'appuntamento previsto ad Arma di Taggia in Liguria.

Il terzo appuntamento del 2020 sarà ancora una volta a marzo, questa volta nelle date del 28 e 29 quando i piloti dell'enduro si sposteranno in Sicilia, a Custonaci, mentre il quarto appuntamento è previsto il 24 maggio a Piediluco (Umbria) e vedrà il Moto Club Racing Terni impegnato nell'organizzazione.

In estate, l'unica tappa sarà invece quella del 5 luglio a Carpineti in Emilia Romagna ed infine l'ultima gara si svolgerà a Breno (Lombardia) il 3 e 4 ottobre.

Altre categorie e trofei

Il Campionato italiano di enduro, vedrà come ogni anni impegnati anche i piloti suddivisi nelle categorie under 23/senior, minienduro e major.

Del campionato under 23/junior, in tutto sono previste cinque tappe, del minienduro tre, mentre del major cinque.

Inoltre, il 25 ottobre in Abruzzo si svolgerà il Trofeo delle regioni organizzato dal Moto Club Lupi di Cigno, mentre il 13 settembre sarà la volta del Trofeo delle regioni mini enduro che si terrà a Maser in Veneto.