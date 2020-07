Dopo la prima prova di stagione che ha visto i piloti dell'Enduro impegnati a Carpineti, è tempo di tornare in pista per la seconda tappa degli Assoluti d'Italia – Coppa FMI.

Con un cambio di programma di questi giorni, i piloti si sfideranno a Carsoli (Aquila) anziché a Passirano come inizialmente era previsto da calendario. Ancora una volta, l'appuntamento italiano, sarà un banco di prova importante per i piloti provenienti da tutto il mondo che si sfideranno per accaparrarsi la vittoria.

Le difficili prove di Carsoli

Con Brad Freeman e Thomas Oldrati protagonisti della classifica assoluta, ma anche Steve Holcombe leader di quella generale, l'appuntamento di Carsoli sarà a dir poco avvincente.

Senza contare i tracciati sui quali i piloti dovranno confrontarsi per le tre prove speciali in programma: i 185 atleti iscritti alla manifestazione affronteranno l’Enduro Test, prova mista con tratti tecnici, veloci e pietraie, poi l’Extreme Test di un paio di chilometri disegnato su mulattiera ed infine l’Airoh Cross Test.

Il tutto verrà ripetuto 4 volte il sabato e 3 la domenica.

Campionato italiano Enduro under23/senior: i risultati del primo round

I leader delle varie classifiche

Dopo la prima prova, sarà importante tenere d'occhi la classifica generale in ottica campionato. Al momento Steve Holcombe (Beta) è il leader, ma per un solo punto su Thomas Oldrati (Honda Redmoto). Al terzo posto si trova invece Brad Freeman (Beta), distaccato di sette punti dal compagno di squadra.

Da non dimenticare, poi, le classifiche delle varie categorie. Se nella 125 Tommaso Montanari (KTM TNT Corse, nella foto) è al comando con 40 punti, nella 250 2t l’attuale leader di campionato è Deny Philipparts (Beta Boano), mentre nella 300 c’è Davide Guarneri (TM E50).

Altro discorso per la 250 4t che vede al comando Thomas Oldrati mentre Matteo Cavallo (Sherco) è leader della 450.

Infine, Matteo Pavoni del team Beta Boano è al primo posto della categoria Junior, mentre tra i giovani a dominare la categoria è Claudio Spanu (Husqvarna Osellini).

