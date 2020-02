Tra circa tre settimane scatterà la nuova stagione del Campionato Italiano Motocross Prestige e la prima tappa si terrà a Cingoli, nelle Marche, sabato 14 e domenica 15 marzo. Su una pista conosciuta lo spettacolo non mancherà e successivamente i piloti dovranno aspettare il mese di maggio per tornare in pista. Si tratta di un doppio appuntamento, a inizio mese a Castellarano (Reggio Emilia) ed esattamente a fine mese, a Cavallara (Cremona), per quattro manches che faranno divertire i protagonisti e i presenti e che vedranno lo spettacolo entrare nel vivo.

Dopo lo stop del mese di giugno, il campionato ripartirà poi da Ponte a Egola (Pisa) a metà luglio, per spostarsi successivamente a Castiglione del Lago (Perugia) a fine agosto, prima del grande appuntamento finale a Maggiora, che andrà in scena il primo fine settimana di ottobre.

Calendario 2020: ecco tutte le gare delle moto

Il calendario completo 2020

14-15 marzo, Cingoli

02-03 maggio, Castellarano

30-31 maggio, Cavallara

18-19 luglio, Ponte a Egola

29-30 agosto, Castiglione del Lago

03-04 ottobre, Maggiora