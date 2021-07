Ben tre le categorie in gara nel programma del sabato del Gran Premio della Repubblica Ceca che vede l'esordio stagionale per due classi; europeo EMX2t ed mondiale femminile WMX, alle quali si è aggiunta la Open, giunta al terzo round stagionale. Sulla pista di Loket, soleggiata al mattino e coperta dalle nuvole nel pomeriggio, si sono svolte le sei manche che precedono il Gran Premio di domani, nel quale scenderanno in pista MX2 e MXGP.

Il duello tutto italiano tra De Bortoli e Zonta in gara due a Loket

Dominio Fantic nella EMX2t

Ad aprire la giornata di gare, la classe riservata alle due tempi che però ha un cancello di partenza povero per essere una prima di un campionato che evidentemente non riscuote un grande successo. Unico vero motivo di interesse è la presenza delle due Fantic 250XX di Maximilian Spies e Federico Tuani. A salire sul gradino più alto del podio, il giovane tedesco che si aggiudica entrambe le manche, precedendo il campione in carica Brad Anderson (KTM) ed il compagno di squadra Tuani. Settimo assoluto l’altro italiano in gara, Pablo Caspani (Husqvarna).

Il mattatore della EMX2t, Maximilian Spies, in azione a Loket

De Bortoli leader della Open

Cambia di padrone la tabella rossa della serie Open che torna sulla moto di un pilota italiano. Dopo essere stata sulla Honda di Filippo Zonta al termine della gara di Maggiora e su quella di Nicolas Dercourt dopo Oss, è ora la volta della moto di Davide De Bortoli (Honda) che sale sul terzo gradino del podio di Loket, conquistando 36 punti, guadagnando la testa della classifica con 4 lunghezze di vantaggio su Dercourt. A vincere in Repubblica Ceca è però lo slovacco Simon Jost che approfitta degli errori di De Bortoli nella seconda manche, in testa fino a cinque giri dal termine, quando butta via la possibile doppietta, chiudendo al decimo posto la frazione. Secondo di giornata Filippo Zonta con un quarto ed un terzo posto; il veneto, scattato in testa al secondo via, perde posizioni quando viene toccato da Micha Boy De Wall che cade a sua volta rovinosamente a terra ed è costretto al ritiro dopo aver terminato secondo gara uno. Bene anche Simone Croci (Husqvarna), terzo al termine della prima manche e sesto nella seconda che si porta a casa un quinto posto che gli permette di salire al terzo posto in campionato, davanti a Filippo Zonta.

Davide De Bortoli con la tabella rossa della Open sul podio di Loket

Giornata no per Kiara Fontanesi nel WMX

A chiudere la giornata il mondiale femminile di Motocross che vede la campionessa in carica Courtney Duncan (Kawasaki) iniziare subito al meglio, con una doppietta. Schierata in pole position, davanti alla nostra Kiara Fontanesi (GasGas), al via di gara uno la neozelandese si invola in fuga dal primo giro, dopo aver fatto l’hole-shot. Sfortunata Kiara che viene tamponata alla prima curva e rimane bloccata, ripartendo nelle retrovie. L’emiliana rimonta fino al nono posto in tre giri, perde l’anteriore, scivola e lascia sul campo altre posizioni che la costringono a spingere fino alla fine per agguantare il sesto posto. Davanti, Duncan precede sul traguardo Van Der Vlist (KTM) e Lynn Talk (Husqvarna). Al secondo via è Larissa Papenmaier (Yamaha) a scattare davanti a tutti ma il suo vantaggio dura solo un giro, quando la Duncan la passa, cercando una seconda fuga che questa volta non le riesce. A braccarla da vicino la pilota tedesca ed una scatenata Fontanesi che scattata nei dieci, si mette in caccia del duo di testa, passando la Papenmaier nel corso del settimo passaggio, prima di essere centrata da una doppiata che la stende, costringendola ad una sosta in pit lane, dalla quale ripartirà dolorante ad una spalla ed ottava, posizione con la quale transiterà sotto la bandiera a scacchi. Duncan sale sul primo gradino del podio, precedendo Van Der Vlist e Papenmaier, settima di giornata e in campionato, Kiara Fontanesi, a 22 lunghezze dalla campionessa del Mondo.

Inizia come era finito il mondiale WMX, con la Duncan in testa