È iniziato a Megalopolis, in Grecia l'edizione 2021 del Campionato del Mondo FIM Junior di Motocross. Questo weekend sul PPC-MINES MEGALOPOLIS CIRCUIT, già sede di Gran Premi nel 1998 e nel 1999, saranno incoronati i nuovi campioni del Mondo delle classi 125, 85 e 65cc.

I giovanissimi piloti, provenienti da 23 paesi del mondo, seguono le orme di chi li ha preceduti, come Jeffrey Herlings, Pauls Jonass e Tim Gajser, diventati poi Campioni del Mondo in MX2 e MXGP. Saltata l’edizione 2020, a causa della pandemia di Coronavirus, l’ultimo evento junior disputato, si è svolto ad Arco di Trento nel 2019 e in quell’occasione fu proprio l’Italia a laurearsi Campione del Mondo.

Foto ricordo per l'Italia Campione del Mondo ad Arco nel 2019

I protagonisti delle tre classi

Il Campione del Mondo della 85cc, Valerio Lata (KTM), laureatosi tale nell’edizione disputata in Trentino, questa volta inseguirà il titolo nella 125cc. Il giovane romano del Team Marchetti dovrà vedersela con avversari del calibro di Kay Karssemakers (Husqvarna) e Haakon Osterhagen (Fantic), attualmente in testa alla classifica del campionato europeo EMX125. Nella 85cc, il vincitore del titolo della 65cc del 2019, Vitezslav Marek (KTM), passerà alla moto di cilindrata superiore e affronterà una nuova sfida nella 85cc. Un altro pilota da tenere d'occhio nella 85cc è Lotte Van Drunnen (KTM), l’olandese che si allena abitualmente in Italia, sulla pista di Cremona, è arrivata terza nella 65cc nel 2019 ed è l’unica ragazza iscritta.

Gli Azzurri in gara in Grecia

Questa la lista degli Azzurri in gara in Grecia:

Classe 125 cc

Valerio Lata, Andrea Viano, Nicola Salvini, Andrea Rossi, Luca Ruffini

Classe 85 cc

Simone Mancini, Filippo Mantovani, Mattia Barbieri, Alessandro Gaspari, Patrick Busatto

Classe 65 cc

Edoardo Riganti, Andrea Uccellini, Cristian Amali, Giovanni Ceccarelli

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI ha dichirato: “Siamo i Campioni in carica sia nella competizione a squadre che nelle classi 125 e 85 cc con Guadagnini e Lata; senza dimenticare i bronzi ottenuti, sempre nel 2019, da Russi nella 85 cc e da Martinelli nella 65 cc. Quest’anno saranno 14 i piloti a vestire la Maglia Azzurra, ragazzi che si meritano di correre questa competizione perché hanno le qualità per giocarsi il titolo individuale e contribuire a un nuovo successo di squadra. Il Mondiale Motocross Junior riserva sempre delle sorprese, soprattutto nelle categorie 65 cc e 85 cc dove i giovanissimi sono alle loro prime esperienze internazionali; in ogni caso ritengo che l’Italia sia tra le squadre favorite e sono certo che i nostri daranno il massimo per ben figurare”.