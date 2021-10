Parigi, La Defense Arena, sabato 27 novembre ore 14.30. Tifosi parigini e del mondo di Motocross e Supercross riuniti per un grande spettacolo e soprattutto per l’ultima gara da pilota professionista di Tony Cairoli. Il siciliano infatti sarà uno dei grandi ospiti di questa gara e riceverà l’abbraccio della folla francese ed il giusto tributo per la carriera del #222.

Motocross, Supercross e Freestyle Motocross

Quello di Cairoli inoltre sarà un ritorno a Parigi. Nel 2006 con Yamaha aveva corso quello che all’epoca si chiamava Supercross de Bercy.

L’evento del 27 novembre sarà un grande spettacolo ed una grande festa. Oltre alla gara tra piloti di Motocross e Supercross, si esibiranno anche i piloti del Freestyle Motocross: Julien Mannon, Matt Rebeaud, Maikel Melero, Josh Sheehan, Nico Texier.

Anche Lupino al via

Per questa gara-evento gli organizzatori hanno pensato a tutto nel migliore dei modi: si svolgerà tutto su una giornata e con un percorso pensato unicamente per i piloti del Motocross, vista l’assenza degli specialisti americani.

I piloti presenti all’evento del 27 novembre? Un vero parterre de roi. Presentati in pieno stile cartoon giapponese, ci saranno: Alessandro Lupino, Antonio Cairoli, Justin Brayton, James “Bubba” Stewart, il grande Chad Reed, vecchio avversario di Cairoli, oltre ai padroni di casa Febvre, Musquin, Ramette, Desprey, Renaux, Greg Aranda, Thomas Do e tanti altri.

Marvin Musquin tra l’altro è l’unico pilota del Supercross presente ed anche l’unica KTM al via (oltre a Cairoli) per l’assenza di Herlings e Vialle, sotto contratto per disputare la gara, ma che non hanno avuto via libera dalla casa austriaca.