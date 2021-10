La folla festante si aspettava forse una prestazione un po più all’altezza della magnifica coreografia ma Ruben Fernandez (Honda), non è riuscito ad andare oltre il settimo posto finale, concludendo la seconda frazione al quinto posto. Tanto è bastato comunque per riscaldare l’atmosfera già infuocata dal tifo spagnolo prima dell’ultima manche di giornata.

Il podio della MX2 in Spagna, Renaux è sempre più solo in vetta

Pronti via: Vialle parte in testa ma Geerts lo passa

A farla da padrone in terra iberica è stata la tabella rossa della serie, Maxime Renaux (Yamaha), il francese con questa vittoria ha portato a 108 i punti di vantaggio sul diretto inseguitore, nonché compagno di squadra, Jago Geerts. L’autore della pole position, partito dietro Tom Vialle (KTM), ha passato subito il rivale, cercando di prendere un margine sugli inseguitori e dettando il ritmo della manche sulla terra spagnola, divenuta nel frattempo dura sotto i raggi di un sole più che autunnale. Il comando del belga è durato tredici giri, fino a quando Renaux l’ha passato, involandosi verso il traguardo, seguito da Geerts e da Vialle. Il campione del mondo in carica, persa la testa della gara e la seconda posizione, dopo un primo momento di apparente difficoltà, si è lanciato in una serie di giri veloci che lo hanno riportato a ridosso del duo Yamaha, attaccando Geerts a tre giri dal termine ma incappando in una scivolata che lo ha irrimediabilmente costretto a rivedere i suoi piani.

Giornata agro dolce per Mattia Guadagnini, terzo in gara 1 e ottavo in gara 2

Renaux-Geerts duello in casa

Sul traguardo Renaux passa primo davanti a Geerts e Vialle, con Jed Beaton (Husqvarna) quarto e Fernandez quinto. Ottavo Mattia Guadagnini (KTM), partito bene ma a terra dopo otto giri, mentre occupava la quinta posizione; ripartito il veneto ha faticato a ritrovare i ritmo, perdendo una posizione nel duello con Thibault Benistant (Yamaha) e una contro Mikkel Haarup (Kawasaki), riconquistandone però due nel finale grazie alla caduta di Kay De Wolf (Husqvarna) e ripassando Haarup. Sul podio Renaux è primo davanti a Vialle e Geerts che in campionato precede di un solo punto Guadagnini terzo, con Vialle a 10 lunghezze di distanza quarto. Buona la seconda manche di Gianluca Facchetti (KTM), quattordicesimo dopo essere stato a lungo decimo; il pilota del team KTM Beddini chiude la sua giornata al sedicesimo posto, mentre Andrea Adamo (GasGas), caduto nel corso del quarto giro mentre era diciassettesimo si è ritirato a causa del forte trauma. Nessun punto per Filippo Zonta (Honda).

Piccoli ma costanti, i progressi di Facchetti arrivano ad ogni gara