Erano 34 anni che un austriaco non vinceva un Gran Premio di Motocross, l’ultimo, Heinz Kinigardner, vinse in 500 a Namur nel 1987, a Pietramurata proprio un talento cresciuto sotto la sua ala riesce nell’impresa.

Diciassettesimo hole-shot di Vialle al via di gara due, Guadagnini all'esterno

La fine del sogno di Vialle

La striscia di successi di Tom Vialle (KTM) si è fermata, il Campione del Mondo in carica della MX2 ha di fatto concluso la sua rincorsa impossibile alla tabella rossa e lo ha fatto nel peggiore dei modi, andando a finire a terra malamente, per ben due volte, cercando di portare a casa l’ennesima doppietta. A tre prove dal termine Maxime Renaux (Yamaha), pur fuori dal podio per la seconda volta consecutiva, mette una seria ipoteca sul suo primo titolo.

Valentina Ragni accompagna fuori il "suo" Tom Vialle dopo la caduta

La prima volta non si scorda mai

A vincere il Gran Premio di Pietramurata è stato Rene Hofer, il pilota cresciuto in casa da KTM, con la speranza di allevare un campione che fosse austriaco, è riuscito a centrare l’obbiettivo alla seconda stagione e dopo essere salito sul podio per la prima volta nel GP di Germania, si è aggiudicato il quindicesimo round della stagione. Partito in testa al secondo via della giornata, Vialle è incappato in un contatto con Renaux, lasciando via libera al compagno di squadra, seguito da Mattia Guadagnini (KTM) e Simon Lagenfelder (GasGas), con Vialle ripartito quarto davanti a Jed Beaton (Husqvarna) e ad uno strepitoso Andrea Adamo (GasGas), scattato benissimo al via. Renaux più attardato e fuori dai dieci intanto spingeva per recuperare, quando Vialle è caduto violentemente prima del salto che immette nella discesa che porta alla pit lane. Costretto al ritiro dopo alcuni momenti di paura, a Vialle non sono stati diagnosticati infortuni nella visita al centro medico della pista e sarà regolarmente al via del terzo Gran Premio trentino domenica.

Il bello dello sport con l'abbraccio tra Guadagnini e Hofer a fine gara

Podio inedito per il quindicesimo round

Davanti la corsa di Hofer è stata perfetta e senza nessuna sbavatura il diciannovenne ha così conquistato il primo successo parziale e la prima vittoria di Gran Premio, seguito sul traguardo da Guadagnini, quarto di giornata alle spalle di Riuben Fernandez (Honda) al secondo podio consecutivo, ma ritrovato dopo tre manche difficili a Pietramurata. Terzo sotto la bandiera a scacchi Beaton, con Renaux quarto in rimonta dopo le disavventure del primo passaggio e Geerts quinto dopo essere caduto ad inizio manche ed essere risalito dalla diciassettesima posizione. In campionato il francese guida con 87 punti di vantaggio su Geerts e 103 su Vialle, Guadagnini è sempre quarto a 17 lunghezze dal belga.

Sorriso a 32 denti per Hofer sul podio, per l'austriaco è la prima vittoria

Il riscatto tricolore

Finalmente una buona manche per tanti azzutti con l'ottimo ottavo posto di Andrea Adamo, miglior risultato dell'anno, mentre un Gianluca Facchetti (KTM) finalmente concreto, porta a casa un altro tredicesimo posto, intascando 16 punti e il tredicesimo di giornata, miglior risultato stagionale. Quindicesimo in gara due Emilio Scuteri (TM) che conclude la giornata da wild card al sedicesimo posto assoluto.

Grande partenza e ottima manche per Andrea Adamo nella seconda manche