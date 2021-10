Due pole position, cinque Gran Premi e otto manche vinte, dodici podi, dei quali nove consecutivi, in testa per tredici Gran Premi consecutivi, Renaux (Yamaha), è il nuovo Campione del Mondo della MX2. Già Campione del Mondo junior in 125 nel 2015, battendo Jorge Prado, sulla pista spagnola di El Molar, Maxime succede al connazionale Tom Vialle (KTM) e diventa il sesto Campione del Mondo della MX2 transalpino dopo Michael Maschio (2002), Christophe Pourcel (2006), Marvin Musquin (2009/2010), Jordy Tixier (2014) e Tom Vialle (2020).

Introverso e determinato, ritratto di un Campione

Il compagno di squadra di Jago Geerts, già terzo la passata stagione, conquistando la medaglia di bronzo proprio sul tracciato trentino, ha coronato il suo sogno. Determinato quanto ombroso il pilota che viene dall’estremo nord della Francia ha sempre mostrato un grinta ed una determinazione fuori dal comune come quando a 10 anni minacciò il suicidio quando i genitori, preoccupati per l’ennesimo ricovero in ospedale gli prospettarono la fine della appena iniziata carriera di pilota.

lo scatto al via di gara due di Maxime Renaux

Ad un passo da smettere nel 2016, ora il futuro è la MXGP

Nel 2016 ebbe un brutto incidente col suo rivale più accanito, Tom Vialle, durante la tappa di St.Jean d’Angely del Campionato di Francia nel quale riportò una grave lesione al nervo della spalla, mise una seria ipoteca sul suo futuro di pilota. Maxime è uno di quei personaggi che non si danno mai per vinti e che col duro lavoro e l’impegno costante è arrivato lontano. Fisico massiccio e grande forza, per lui si aprono le porte della MXGP con una moto ufficiale messa a disposizione per contratto dal team factory Yamaha.

Avvicendamento al vertice: Renaux succede a Vialle nell'albo d'oro della MX2