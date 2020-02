La grande sfida del Motocross sta per ricominciare e la stagione 2020 inizierà proprio questo fine settimana in Gran Bretagna. Il via si terrà sulla pista di Matterley Basin, per poi passare in Olanda e volare in Argentina a fine marzo.

Tra gli altri, ci aspettiamo a lottare per il titolo il campione del mondo in carica Tim Gajser, con Honda, il “nostro” Tony Cairoli con KTM e i suoi compagni di squadra Jeffrey Herlings e Jorge Prado e le scintille, siamo certi, non mancheranno.

21 i round che regaleranno grande spettacolo e di questi tre sono in Italia: in Trentino, a Pietramurata, a Maggiora, e in Emilia Romagna, a Imola, sede del penultimo appuntamento stagionale. Per il resto si spazierà dalla penisola iberica (Spagna e Portogallo), all'Indonesia, dalla Germania alla Svezia passando per la Russia, la Repubblica Ceca, il Belgio e tante altre nazioni.

Il calendario completo

1 marzo - Gran Bretagna, Matterley Basin

8 marzo - Olanda, Valkenswaard

22 marzo - Argentina, Neuquen

5 aprile - Trentino, Pietramurata

19 aprile - Spagna, TBA

26 aprile - Portogallo, Agueda

10 maggio - Francia, Saint Jean d’Angely

17 maggio - Italia, Maggiora

24 maggio - Germania, Teutshenthal

7 giugno - Russia, Orlyonok

14 giugno - Lituania, Kegums

28 giugno - Jakarta (Indonesia), Jakarta

5 luglio - Indonesia, Palembarg

26 luglio - Repubblica Ceca, Loket

2 agosto - Belgio, Lommel

16 agosto - Svezia, Uddevalla

23 agosto - Finlandia, Iitti-KymiRing

6 settembre - Turchia, Afyonkarahisar

13 settembre - Cina, TBA

20 settembre - Italia, Imola

27 settembre - Motocross delle Nazioni, Francia