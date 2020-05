La Federazione Motociclistica Internazionale e il promoter del mondiale di Motocross Infront hanno divulgato il nuovo calendario dell’MXGP, riformulato dopo le tante modifiche rese indispensabili dalle misure per contrastare la pandemia di Coronavirus.

La nota della FIM di questa mattina sottolinea proprio come molti Paesi siano ancora in stato di ‘lockdown’, vietando l’organizzazione di raduni di massa: evenienza che ha costretto a rimodulare il calendario escludendo alcuni Paesi.

Gli spostamenti in calendario

Alcuni eventi di luglio sono stati rinviati o annullati: l'MXGP della Russia, che era previsto per il 4-5 luglio, è stato spostato dal 1° al 2 agosto e sarà il primo evento della ripartenza, e l'MXGP della Lettonia in programma per l'11-12 luglio si svolgerà l'8- 9 agosto sul circuito di Kegums.

Modificati di conseguenza anche l’MXGP del Belgio e il MXGP della Germania, previsti proprio in queste date: il round del Belgio è già stato spostato al 24-25 ottobre, mentre il GP di Germania, quello della Repubblica Ceca e quello di Imola, al momento non ci sono conferme sugli spostamenti.

Infatti, il nuovo calendario prevede due gare ancora da assegnare: il 20 settembre e il 29 novembre, ma sono tre gli MXGP da ricollocare: quello dell’Emilia Romagna a Imola, quello della Repubblica Ceca a Loket e quello di Germania a Teutschenthal: uno dei tre dovrà forzatamente essere rimandato al prossimo anno.

Cancellata Maggiora

Alcuni eventi sono stati già definitivamente annullati, a partire dall’MXGP d'Italia a Maggiora, che era in programma dal 18 al 19 luglio, così come l’MXGP di Francia a St. Jean d'Angely originariamente previsto per il 27-28 giugno.



In Italia c’è per il momento una sola data certa, ed è quella del 4 ottobre a Pietramurata, in Trentino, mentre in Francia gli appassionati potranno godersi l'epico Motocross delle Nazioni in programma il 26-27 settembre sul circuito di Ernée.



La FIM annuncia aggiornamenti a breve anche per quanto riguarda la data del campionato mondiale junior originariamente previsto a Megalopoli, in Grecia, dall'8 al 9 agosto.

Tony Cairoli: solidarietà contro il Coronavirus - VIDEO