L’MXGP continua a perdere i suoi pezzi storici verso il 2021. Dopo il belga Clement Desalle, il francese Gautier Paulin, attualmente 6° in campionato con 403 punti ed 1 vittoria in Belgio, ha annunciato oggi che chiuderà la sua carriera dopo le ultime tre gare in Trentino del prossimo mese di novembre.

Diversamente da quanto aveva scritto Desalle, Paulin ha spiegato di essere arrivato alla fine di una carriera da sogno, iniziata nel 2007 con la firma del primo contratto da professionista ed il primo titolo Mondiale.

Il post social

Sul profilo Instagram del crossista francese è comparso questo post: “È con grande emozione che ho deciso di porre fine alla mia carriera. Ho dedicato tutta la mia vita al mio sport e questo mi ha reso l'uomo che sono oggi. Ho ricevuto un meraviglioso regalo nel 2007, quando ho firmato il mio primo contratto da professionista e ho vinto il mio primo titolo. Mi ha messo sulla strada che avevo sognato. Sono così grato di aver avuto modo di combattere con i migliori piloti del mondo, ottenere la fiducia delle aziende e dei marchi più prestigiosi, indossare la maglia della mia nazione per undici anni consecutivi al Motocross delle Nazioni e vincere l'evento. Amo le sfide, le prestazioni, il duro lavoro e il desiderio di dare il massimo".

"Ho provato sensazioni di gioia indescrivibili, ho guidato i campionati del mondo MX2 e MXGP, cantato la marsigliese con il pubblico e vissuto forti emozioni che mi hanno segnato per sempre. Ho anche i fan più incredibili e ringrazio umilmente ognuno di loro così come ogni singola persona che ha aiutato o creduto in me negli ultimi quindici anni e più. Lo sport ci unisce. Adesso è il momento del prossimo capitolo."

