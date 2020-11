Nella prima manche del Gp del Trentino, Tim Gajser si è aggiudicato il titolo mondiale MXGP 2020. La caduta di Tony Cairoli, mentre era in lotta per la vittoria, fa svanire i sogni di gloria per l'italiano consegnando matematicamente il titolo nella mani dello sloveno.

Quarto titolo in carriera per Gajser



E' stata una giornata davvero sfortunata quella di Tony Cairoli: il pilota Ktm, per riuscire a raggiungere Jeremy Seewer che si trovava al comando della gara, è andato a sbattere contro le barriere cadendo dalla moto. Riuscito a risalire in sella ha provato in tutti i modi a riprendere il gruppo, ma la sua corsa si è conclusa in sesta posizione.

Dall'altra parte, una partenza non proprio bella per Tim Gajser alla quale si è aggiunto un problema tecnico aveva dato al siciliano qualche speranza, ma grazie ad una rimonta importante e alla caduta di Tony, il 24enne sloveno è riuscito a chiudere in seconda posizione.

Il secondo posto di Gajser gli ha consegnato il titolo, per lo sloveno si tratta del quarto in carriera.

I risultati di gara 2



Il pomeriggio a Pietramurata è proseguito poi con gara 2 che si è interrotta quasi subito a causa di una bandiera rossa: Jeremy Van Horebeek è infatti rimasto agganciato alla moto di Gajser alla prima curva. Alla ripartenza lo sloveno si è portato subito in vetta al gruppo chiudendo la gara al primo posto. Dietro di lui Roman Febvre, Jeremy Seewer e Clement Desalle, con Tony Cairoli a chiudere la top five.

Domenica 8 novembre l'ultima prova stagionale che si svolgerà ancora una volta a Pietramurata e dove Tony dovrà difendere il secondo posto della classifica generale che lo vede a soli 4 punti da Seewer.

Vialle campione in MX2



Gara 1 dell'MX2 ha visto vincitore del titolo 2020 Tom Vialle che come Gajser ha chiuso i giochi prima del tempo. Con 718 punti all'attivo Vialle ha vinto davanti a Jago Geerts a quota 661 punti.