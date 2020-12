La Federazione Motociclistica Internazionale e il promoter del Mondiale di Motocross hanno ufficializzato il calendario per la stagione 2021 dell’MXGP, di MX2, del Mondiale Femminile e dei Mondiali Junior e 65 cc.

Dopo una stagione 2020 estremamente compressa a causa delle restrizioni per il Coronavirus, le previsioni per la prossima stagione sono sotto il segno dell’ottimismo.

Il calendario del 2021 prevede infatti 20 round spalmati su un arco di tempo di oltre 7 mesi, dal 3 aprile, con l’apertura in Oman, al 14 novembre, data del gran finale in Argentina. Tornano dunque anche le tappe extraeuropee che non era stato possibile disputare quest’anno dopo l’inizio della pademia.

Il GP delle Nazioni a Imola

Soltanto una, al momento, la tappa in Italia, con location ancora da definire: si tratta del secondo round della stagione, in calendario per il 25 aprile. Rimane comunque una tappa da assegnare: quella del 31 ottobre, ancora da definire sia per quanto riguarda il circuito che per il Paese ospitante.

Un altro grande evento in Italia sarà quello del Mondiale delle Nazioni, che si svolgerà a Imola nel weekend del 26 settembre.

Le novità

Ben quattro le new entry nel calendario della prossima stagione: il GP dell’Oman a Muscat, che aprirà il campionato, il GP di Olanda che si svolgerà ad Oss, il GP di Finlandia a Itti-KymiRing, che avrebbe dovuto già disputarsi nel 2020, ma che è stato posticipato per Coronavirus, e il GP di Igora Drive in Russia.

Due, invece, le tappe in Indonesia, a Jakarta e Semerang, nel primo e nel secondo weekend di luglio.

Per il resto il mondiale Motocross visiterà un Paese diverso per ogni round: Oman, Italia, Portogallo, Olanda, Germania, Russia, Lettonia, Repubblica Ceca, Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Turchia, Cina, Francia, Spagna e Argentina.

