E' iniziata la prevendita dei biglietti per il MXGP della Sardegna e questo vuol dire che il calendario della MXGP, una volta archiviate le due tappe turche di Afionkaraishar, proseguirà come previsto e per la prima volta il Mondiale di Motocross sbarcherà in Sardegna. Al momento è prevista una limitazione nella vendita dei tagliandi che daranno accesso al Gran Premio a 5000 unità, cosa che garantirebbe un discreto pubblico sparso tra le dune di sabbia sarda. Le gare sulla pista “Le Dune” vedranno svolgersi anche i round dei campionati EMX65 ed EMX85 il sabato, seguiti dalle gare di MXGP e MX2 della domenica.

La nuova area della partenza tra le dune di Riola Sardo

Le novità di Riola

Riola Sardo, sede da anni ormai del primo round degli Internazionali d’Italia MX, si prepara quindi ad accogliere per la prima volta una tappa della MXGP e l’impianto che sorge alcuni chilometri a nord dal capoluogo Oristano, accoglierà il circus iridato con un paddock allargato e rinnovato, pronto ad ospitare i mezzi dei team che sbarcheranno sull’isola il 15 settembre. Fulvio Maiorca, quarant'anni di carriera su due ruote e un lavoro nella squadra mobile della questura di Oristano in qualità di sostituto commissario, è presidente e fondatore del Motoclub Motor School Riola, attivo dal 2002. Lo abbiamo sentito, per sapere a che punto sono i lavori in vista del GP numero dieci del 2021.

Il podio degli Internazionali d'Italia MX 2021 con, da sx: Olsen, Febvre e Coldenhoff

Le parole del Presidente

“Siamo messi molto bene, è un impegno importante, una cosa grande che richiede tanti spazi. Per noi è il primo anno e vorremmo continuare ad ospitare una tappa del mondiale in futuro. Il mio sogno sarebbe poterne organizzare una senza covid, in modo da fare tutto in maniera più semplice, perché i protocolli sono davvero l’ostacolo più impegnativo da affrontare.” Ha dichiarato il presidente Maiorca “La pista è cambiata in diversi punti, soprattutto la zona della partenza, l’arrivo e lo spazio nel quale abbiamo ricavato l’area per la pit lane. L’impianto è stato rinnovato, con grandi sforzi da parte di tutto il motoclub. Stiamo realizzando un sogno e voglio ringraziare tutti quelli che ci sono stati e che ci sono ora, le istituzioni ma soprattutto la mia famiglia, perché senza il loro appoggio non sarei mai riuscito a mettere in piedi tutto questo.”