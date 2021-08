La sfortuna colpisce ancora Michele Cervellin, il pilota del Team JM Honda Racing, caduto durante un allenamento, si è lussato una spalla e sarà costretto a sottorporsi ad intervento chirurgico che lo terrà fuori fino alla fine di questa per lui travagliata stagione. Già fuori per nove mesi, dopo essere stato colpito da un'infezione al polso operato in artroscopia a novembre 2020, il Cerve era rientrato solo da due Gran Premi, avendo disputato le gare di Lommel e Kegums, cercando di ritrovare il ritmo e la forma migliori.

Le parole di Michele su Instagram

Nel post pubblicato oggi dal pilota veneto di Chiuppano si legge: "Come appena annunciato dal mio team JM Honda Racing, la stagione 2021 si conclude qui per me. Purtroppo durante una caduta in allenamento mi si è lussata la spalla e a breve dovrò sottopormi ad un altro intervento. Come avrete visto, avevo provato a ritornare in moto, ma le mie condizioni non erano al massimo e quest’altro infortunio mi obbliga ad arrendermi definitivamente per questa stagione. Mi dispiace davvero tanto perché lavorare per questa squadra sarebbe stato pazzesco, sono sicuro che sarei riuscito ad ottenere dei buoni risultati e ho perso una grande occasione. Ma la vita non va sempre come vorremmo. Ora voglio concentrarmi solo a guarire con l’obiettivo di poter tornare fisicamente al 100%, iniziare una preparazione invernale come si deve e poter pianificare qualcosa per la prossima stagione".

AAA pilota sostituto cercasi

"È una situazione sfortunata", ha detto il team manager Jacky Martens che sta cercando un sostituto per terminare la stagione con due piloti. "Michele è uscito di pista e non è nemmeno caduto violentemente. Si è solo appoggiato con la mano con un'angolazione sbagliata, e questo gli ha causato la lussazione della spalla. Dovrà subire un'operazione, il che significa un periodo di riconvalida abbastanza lungo. Questo è la fine della stagione per lui, purtroppo. È un vero peccato, perché stava tornando alla sua vecchia forma dopo essersi ripreso dall'infortunio al polso".

Michele Cervellin nella pit lane di Kegums durante l'ultimo Gran Premio di Lettonia