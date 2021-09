Come già successo diverse volte tra questa e la scorsa stagione, il calendario del Campionato del Mondo FIM di Motocross ha subito ulteriori modifiche a causa delle restrizioni COVID-19 in corso. Infront Moto Racing insieme alla FIM, alla FIM Europe e a tutti gli organizzatori hanno cercato di trovare una via di uscita per mantenere un calendario con almeno 17 gare, in quella che per ora è la più bella stagione degli ultimi 20 anni, con ben cinque piloti in lizza per il titolo quando siamo appena oltre metà campionato.

Fuori Portogallo, Argentina e Indonesia

Il Gran Premio del Portogallo, originariamente programmato per il 23-24 ottobre, e le gare oltreoceano, in Argentina e in Asia previste per fine novembre e inizio diembre, sono state cancellate. Per Infront, saranno tutte posticipate al 2022 e saranno sostituite quest'anno da una tripletta a Pietramurata con il GP del Trentino (23-24 ottobre), il GP di Pietramurata (26-27 ottobre) e il GP del Garda (30-31 ottobre) e due eventi a Mantova per il GP di Lombardia (6-7 novembre) e il GP di Città di Mantova (9-10 novembre).

L'ennesima versione del Calendario 2021 della MXGP