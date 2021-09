A pochi giorni dall’annuncio del suo ritiro dalle competizioni a fine 2021, durante le prove cronometrate del Gran Premio di Sardegna, sulla pista di Riola, Antonio Cairoli è caduto violentemente, restando immobile a terra. Il nove volte Campione del Mondo ha lasciato il pubblico ammutolito e gli istanti che hanno preceduto la sua uscita dal tracciato, in barella, sono sembrati eterni. Giunto al centro medico le prime notizie arrivate sono state subito confortanti; il pilota di Patti (ME) non ha mai perso conoscenza e sembra non aver riportato danni gravi ma solo un forte trauma a tutto il corpo, a seguito del gran volo fatto. Al momento si trova presso la clinica mobile per ulteriori esami e appena disponibili, vi daremo ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Cairoli appena passato il traguardo di Riola, pochi istanti prima della caduta